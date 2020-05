La police nationale recrute 3000 gardiens de la paix

La police nationale va recruter 3000 gardiens de la paix avec un concours externe et un nouveau concours interne pour les fonctionnaires de catégorie C, pour recruter les profils les plus divers possibles. Les inscriptions débutent ce vendredi 15 mai.

La police nationale recrute plus de 3000 gardiens de la paix à partir d'aujourd'hui. Tous les profils sont les bienvenus insiste l'adjoint au porte-parole de la police nationale, Grégory Arlaud. Les candidats devront assurer "les trois grandes missions du policier" : protéger les biens et les personnes, enquêter pour lutter contre les trafics et les violences et intervenir pour interpeller les auteurs d'acte de délinquance.

De nouveaux profils recherchés

Grégory Arlaud souligne qu'en raison de la crise sanitaire : "1 500 élèves gardiens de la paix sont venus appuyer les policiers de terrain dans les commissariats jusqu'à la fin du confinement. Ils ont pu ainsi goûter au terrain et plonger dans le grand bain."

Pour la première fois, un concours interne ouvert aux agents de catégorie C doit permettre de recruter des profils différents, comme les fonctionnaires et agents d'Etat, la fonction publique hospitalière ou encore les militaires, précise la police nationale dans un communiqué.

Les concours externes et internes pour être affectés sont ouverts dès le 15 mai, les inscriptions durent jusqu'au 24 juillet. Les différentes épreuves auront lieu le 22 septembre pour des résultats le 13 mai 2021.