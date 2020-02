La Police Nationale recrute des Adjoints de Sécurité pour les trois départements du Limousin

Limousin, France

La Police Nationale recrute de nouveaux Adjoints de Sécurité pour le Limousin. La date limite pour s'inscrire au concours est le 10 février. Un concours ouvert aux personnes âgées de 18 à 25 ans, sans aucune condition de diplôme. Les épreuves sportives et écrites auront lieu le 31 mars à Limoges. Les oraux sont prévus le 12 mai. Les recrues signent ensuite un contrat de 3 ans renouvelable une fois. Avec une paye légèrement supérieure au Smic.

Une porte d'entrée pour devenir gardien de la paix

A l'issue du concours, ces nouveaux adjoints de sécurité suivront une formation de 3 mois en école de police avant d'aller travailler dans les différents commissariats de la Haute-Vienne (Limoges), de la Corrèze (Brive, Tulle et Ussel) et de la Creuse (Guéret). Toujours accompagnés de policiers titulaires, ils auront des missions très variées. Cela va de l’accueil du public notamment pour l’enregistrement des mains courantes, aux interventions Police secours en passant par les patrouilles ou encore le contact avec la population.

La Police Nationale recrute des ADS en Limousin - ©PoliceNationale

Une véritable porte d'entrée pour devenir policier. A l'issue du contrat, l'adjoint de sécurité a le droit de passer le concours de gardien de la paix même s'il n'a pas le baccalauréat. C'est d'ailleurs souvent l'itinéraire emprunté selon Véronique Bardoux, la cheffe d'Etat major à la DDSP 87 :"Il y a un gros turnover sur ces contrats d'ADS. La plupart de celles et ceux qui deviennent ADS trouvent ensuite un emploi. Et le plus souvent dans la Police Nationale. C'est pourquoi nos réserves actuelles sont faibles et que l'on a besoin de recruter à nouveau."

Inscription possible sur internet jusqu'au 10 février minuit

Pour se donner toutes les chances d'avoir un maximum de candidats, la Police Nationale va aussi tenir un stand au stade de Beaublanc, en marge du match du tournoi des 6 nations féminin le samedi 8 février entre la France et l'Italie. D'ici là, l’inscription au concours peut se faire par courrier mais mieux vaut privilégier l'inscription sur internet, sur le site dédié de la Police Nationale.