La police, star de l'ombre du festival de Cannes

Le dispositif de sécurité est à la hauteur de l'événement, hors-norme. Plus de 300 policiers se relaient jour et nuit pour surveiller le festival de Cannes. "Zéro tolérance, aucun passe droit" prévient le commissaire Christian Briez, de la police cannoise.

C'est une véritable bulle de sécurité qui est mise en place autour du Palais des festivals avec : filtrage du public, des véhicules, patrouille de policiers. Des démineurs et des tireurs d'élite sont également présents au quotidien pour renforcer le dispositif.

Zone de protection, filtrages...

Le commissaire le reconnaît, "le festival de Cannes est un marathon et cela nécessite un gros travail de coordination." Pour cela, les policiers _"travaillent par cercle concentrique_. Il y a tout d'abord le palais en lui-même qui est sécurisé par la sécurité privée mais on contrôle l'efficience. Ensuite, on assure une zone de protection, une bulle autour du palais où sont filtrés les gens, les cortèges et les personnalités. Enfin, on assure une sécurisation périphérique, aux alentours proches mais aussi sur l'ensemble de la ville puisque cet événement fait venir une foule importante."

Menace terroriste mais pas seulement

Le risque peut-être absolument partout explique le commissaire. "Nous sommes vigilants sur tous les points. _Il y a évidemment le risque terroriste_. Mais aussi la lutte contre l'insécurité, puisque cet événement attire un certain nombre de malfaiteurs, notamment en matière de cambriolage et aussi en terme d'ordre public car le festival de Cannes est un point de lumière qui peut attirer certaines personnes qui souhaitent revendiquer certaines choses."

Surveillance également maritime

Outre leur présence sur terre, les policiers sont également visibles sur la mer avec sept CRS. Sur leur bateau, mis à disposition de la mairie, ils sont équipés d'un gilet pare balle et d'un fusil d'assaut afin de surveiller la zone proche du palais. Les bateaux n'ont pas le droit d'approcher à plus de 300 mètres sinon ils sont priés de repartir sur le champs, sous peine d'une amende. Les cours d'eau sous le palais des festivals sont eux aussi surveillés durant l'événement.

Des policiers surveillent également le secteur sur la mer © Radio France - Luc Chemla

7 CRS surveillent la zone sur un bateau © Radio France - Luc Chemla

Cette balise permet de délimiter la zone dans laquelle les bateaux ne peuvent pas être durant le festival © Radio France - Luc Chemla

Il y a également durant le festival une surveillance aérienne du secteur.