La police verbalise les passagers qui ne portent pas le masque dans le tramway d'Avignon

Le masque est obligatoire dans les transports en commun. Pour l'instant la mesure est plutôt bien respectée selon la police d'Avignon. Des agents du service de voie publique patrouillent en permanence pour vérifier que les passagers portent bien le masque. Des patrouilles en ville surveillent que le masque n'est pas oublié dans les commerces ou dans les rues. Une quinzaine de procès verbaux ont été distribués depuis le début de la semaine à Avignon.

Obligation de porter le masque dans les transports

Le capitaine David du service de voie publique d'Avignon explique que la période de pédagogie autour du masque est terminée. Désormais, la police verbalise "d'autant plus qu'on est dans une période de renforcement des mesures dans l'espace public, les transports et les commerces. Dans les transports en commun, l'obligation est assez bien respectée. Les agents Orizo distribuaient récemment des masques aux passagers qui avaient oublié leur masque. Ce n'est plus le cas aujourd’hui. Donc si les passagers insistent pour ne pas porter le masque, ils seront verbalisés".

Masque dans le sac de sport ou tombé par terre

Pas de masques, pas de tramway : Fares avait rangé son masque avec ses gants en sortant de son entrainement de boxe. Il est redescendu du tramway pour enfiler son masque. Il reconnait son oubli mais estime qu'il nécessaire de multiplier les contrôles en raison de la crise sanitaire. Une lycéenne voyageait sans masque a l'arrière du tramway. Elle a tenté d'explique que son masque était "tombé par terre et qu'elle ne l'a donc pas réutilisé". Les policiers lui demandent de descendre pour acheter un masque au prochain arrête sinon "le procès verbal sera de 135 euros" rappelle le capitaine David. Il aperçoit une autre passagère sans masque sur le quai et l'interpelle : "même sur le quai, tout l'espace des transports en commun est soumis à l'obligation de port du masque".

Contrôle de police dans le tramway d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert