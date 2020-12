La politique de la Ville dans les Landes

La politique de la Ville existe depuis le début des années 1980. Elle consiste en une série d'actions de l'Etat pour valoriser des quartiers dits "sensibles" avec un taux de pauvreté important. L'Etat finance des actions pour réduire les inégalités qu'il peut y avoir entre ces quartiers et le reste de la ville, et ainsi améliorer les conditions de vie des habitants.

Emploi, logement, cadre de vie, éducation, sécurité, développement économique, etc. La politique de la ville intervient sur plusieurs volets et dépond donc de plusieurs ministères.

Quels sont les quartiers concernés dans les Landes ?

Il y a cinq quartiers prioritaires dans les Landes, où vivent 7.500 habitants. Deux sont dans la l'agglomération montoise : le Peyrouat avec un taux de pauvreté de 51% et la Moustey avec 45% de taux de pauvreté. Les trois autres sont situés sur le Grand Dax : le Sablar, Cuyès et le Gond, avec des taux de pauvreté allant de 32 à 41%.

La politique de la Ville est mise en œuvre via le contrat de ville, signé entre l'Etat et chaque agglomération. Dans les Landes c'est plus d'un million d'euros de l'Etat qui sont dirigés vers ces quartiers prioritaires pour soutenir les actions des associations, financer 10 postes de médiateur social et cinq supplémentaires depuis le début de la crise sanitaire. Il est aussi question d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'exonération de cotisation foncière des entreprises et depuis le mois de janvier c'est aussi la mise en place des emplois francs, une aide jusqu'à 15.000 euros pour le recrutement en CDi d'un habitant de ces quartiers.

Quelles actions au quotidien ?

C'est par exemple de l'accompagnement scolaire supplémentaires sur l'agglomération de Mont-de-Marsan via l'association du quartier de la Moustey et l'amicale laïque dacquoise, des projets culturels portés par la Ville de Dax et les associations Café Music, Couleurs Caraïbes et Dream Landes. Il y a aussi les actions sport-santé de l'Ufolep ou encore la découverte des métiers de la base aérienne et les brunchs de l'emploi mis en place cet été par le centre social Nelson Mandela à Dax.

A noter également l’espace multisports saint pierrois dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de la Moustey à Saint-Pierre-du-Mont, le projet de requalification de la barre commerciale du quartier Cuyès à Dax, ou la crèche du Peyrouat et la salle de la Passerelle dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan.

D'un point de vue de l'urbanisme, des changements sont en cours pour ouvrir ces quartiers sur le reste de la ville avec, par exemple, le centre aquatique Aquae installé dans le quartier de Cuyès, ou la construction de la nouvelle cité judiciaire au Peyrouat.

Les appels à projets 2021 des contrats de ville

Les appels à projets s’adressent à l’ensemble des partenaires, en particulier associatifs qui pourront ainsi proposer de des projets et solliciter un soutien financier de l’Etat et des Agglomérations. Les thématiques sont les suivantes :

Éducation, jeunesse et parentalité – favoriser le développement personnel et l’épanouissement des enfants et des jeunes, et l’ouverture sur leur environnement

Emploi et développement économique - favoriser l’accès à l’emploi

Cadre de vie, lien social et image du quartier

Santé - mettre en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé

Améliorer l’accès aux droits et développer la citoyenneté

Les priorités transversales : la jeunesse (les 15 – 25 ans), l’accompagnement et le soutien de la parentalité, le renfort du lien social, le soutien du tissu associatif et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Modalités de dépôt : Les demandes de subvention dans le cadre de l’appel à projets 2021 des crédits politique de la ville doivent être saisies uniquement en ligne sur le portail DAUPHIN (guide de saisie "espace usager" joint) : https://agence\-cohesion\-territoires\.gouv\.fr/subventions\-de\-la\-politique\-de\-la\-ville\-101

Ce portail permet le dépôt d’une demande de subvention dématérialisée (conforme au CERFA 12156*05), de consulter l’historique des demandes et subventions et de mettre à jour les données de son organisme.

Les statuts, la liste des dirigeants, la délégation de signature ne seront plus exigés à condition qu’ils aient été transmis sur DAUPHIN précédemment et qu’ils n’ont pas subi de modification. En effet, ils sont déjà dans le porte-documents. Le budget prévisionnel de l’association, les comptes sociaux et le rapport du commissaire aux comptes (si nécessaire) seront joints uniquement lors de la première demande de l’année.

Il permet également la duplication des demandes annuelles de N-1 (et de N) ce qui permettra au porteur de ne compléter que le BUDGET de l’action renouvelée en 2021.

La justification des subventions accordées en 2020 sera ouverte dans ADDEL ou DAUPHIN.

Appui à la préparation des projets déposés au sein des services de l’État

vincent.de-la-calle@landes.gouv.fr

coralie.brenac@landes.gouv.fr

Au sein des Agglomérations du Grand Dax et de Mont-de-Marsan