La politique, le sujet à bannir des discussions du réveillon

Attention, sujet sensible ! Alors que la plupart des repas de Noël se déroulent sans éclats de voix, parfois la discussion s'envenime. La faute, bien souvent, à la politique et aux points de vue qui divergent.

Département Creuse, France

Vous comptez sans doute réveillonner en famille pour Noël. Peut-être même que vous remettrez le couvert le 25 midi, et au Nouvel An. Ces grandes tablées sont bien souvent l'occasion de se retrouver et de partager du bon temps, mais cela peut vite tourner au fiasco quand certaines thématiques s'invitent sur la table. Elections, grèves ou casseroles, la politique demeure le sujet à éviter si l'on veut des fêtes réussies.

Chez Françoise, pour les fêtes, les invités sont priés de laisser les discussions rugueuses et les points de vue tranchés sur le palier. "Cela s'envenime très rapidement", raconte cette creusoise, rencontrée dans les rues de Guéret. "En général, autour de la table, il y a des avis assez partagés, assez tranchés, et donc rapidement ça dégénère. Le ton monte et les insultes arrivent assez vite." Un sujet qui devient donc, dans certaines familles, presque tabou. Jacques lui se souvient d'un Noël, une année d'élections. "Des gens qui étaient un peu trop à gauche, d'autres un peu trop à droite, ça faisait un peu des étincelles."

Une année à hauts risques

Cette année encore, les sujets brûlants et à risques ne manquent pas : la réforme des retraites, la grève à la SNCF, le mouvement des Gilets Jaunes ou encore les élections municipales de mars prochain sont autant de pièges à éviter. "Surtout quand on a une famille aux horizons un peu différents, aux profils un peu différents", détaille Romain, qui préfère "se concentrer sur la bûche", et respecter la trêve des confiseurs pour Noël.

Un vœu pieux mais parfois, difficile d'y échapper, la politique s'invite dans les conversations par la petite porte. L'une des solutions, "on reprend avec modération de quelque chose, et on change sujet", confie Benoit. Sinon, reste la fuite : changer de place à table, ou encore plus radical, rejoindre la table des enfants. Il parait que les débats y sont beaucoup moins virulents.