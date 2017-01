La pollution en Mayenne c'est fini et les restrictions de vitesse également

L'alerte pollution aux particules fines a été levée. Les automobilistes peuvent reprendre leurs habitudes.

On respire mieux en Mayenne aujourd'hui. L'indice sera même vert demain vendredi. C'est une bonne nouvelle après 4 jours de pic de pollution à cause de l'émission de particules fines liée notamment aux systèmes de chauffage et à la circulation automobile. Depuis, lundi, les Mayennais étaient invités à maitriser la température à la maison et au travail et sur la route à lever le pied. La vitesse avait été abaissée de 20 km/h sur les principaux axes : rocades, autoroute A81 et 2X2 voies. Ces consignes ne sont plus d'actualité. Vous pouvez donc de nouveau rouler à 130 sur l'autoroute et 110 sur les voies express et 9 sur les autres routes du département.