La polyclinique de Carmaux rebondit avec le label hôpital de proximité

A la toute fin de 2021, L’ARS Occitanie a labellisé 26 hôpitaux de proximité. Le but, répondre aux problèmes de la démographie médicale en fédérant les acteurs de santé des territoires (acteurs libéraux, hospitaliers et médicosociaux) autour de projets communs au plus près des besoins de la population.

Répartis sur 8 départements occitans, les 26 premiers hôpitaux de proximité ont vocation à devenir de véritables « laboratoires en matière de coopération» des acteurs de santé. Les missions de ces hôpitaux de proximité sont confortées par un financement sécurisé notamment sans être seulement liés à la tarification à l’activité.

Parmi ces hôpitaux de proximité occitans, la polyclinique Sainte Barbe est gérée par le groupe de santé Filieris (un opérateur de santé issu du régime minier) et assure notamment des soins de suite et de réadaptation. Il a aussi un service de soins palliatifs et de gériatrie. En tout, une cinquantaine de lits particulièrement adaptés au besoin de la population vieillissante du carmausin. La structure est aussi équipée d'un cabinet de télé-radiologie ouvert à tous. On y fait les radios qui sont lues et examinés par des radiologues situés dans d’autres hôpitaux.

Reportage à l'hôpital de proximité de Carmaux. Copier

Parmi les points forts de l’hôpital de Carmaux, le service de soins palliatifs. Cinq lits dans la polyclinique mais aussi un service mobile qui permet à tous les acteurs du secteur de la santé de se former et d’accompagner les patients en fin de vie. C'est la seule unité de soins palliatifs dans le nord du Tarn, et c'est très important estime le responsable du service le Docteur Guillaume Rascopf

le Docteur Guillaume Rascopf Copier

L’ARS Occitanie souhaite continuer à renforcer son maillage territorial et annonce des futures campagnes de labellisation d’Hôpitaux de Proximité en 2022. L’hôpital de Decazeville pourrait notamment en faire partie.

Liste des 26 hôpitaux de proximité labellisés en 2021 en Occitanie

Aude

Centre Hospitalier Jean Pierre Cassabel (Castelnaudary)

Centre Hospitalier Limoux Quillan (site de Limoux)

Centre Hospitalier Limoux Quillan (site de Quillan)

Haute-Garonne

Clinique Monié (Villefranche-de-Lauragais)

Gers

Centre Hospitalier Nogaro

Centre Hospitalier Gimont

Centre Hospitalier Intercommunal Lombez Samatan

Centre Hospitalier de Mauvezin

Etablissement Public de santé Lomagne site de Fleurance

Tarn