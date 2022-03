La pompier de Cavaillon impressionnée par la dignité des réfugiés qu'elle accueille à la frontière en Pologne

La pompier volontaire de Cavaillon, Isabelle Jacquelin, est depuis une semaine dans un centre d'accueil des réfugiés à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine avec les Pompiers pour la Paix. La dignité et le courage des réfugiés l'impressionnent.

Isabelle Jacquelin, pompier volontaire et infirmière à Cavaillon, trie les médicaments offerts dans un centre à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine

Une pompier de Cavaillon est en mission à la frontière avec la Pologne avec les pompiers de la Paix. Isabelle Jacquelin est infirmière libérale à Cavaillon. Elle accueille les réfugiés qui fuient la guerre à 80 km de Lviv (Ukraine). Isabelle Jacquelin admire le courage et la dignité des réfugiées. Elle explique que les réfugiés la prennent pour un docteur pour confier leur angoisse de l'exil.

Le choc puis l'admiration de l'infirmière de Cavaillon

Sous la tente médicale des pompiers à Budomierz (Pologne), la jeune pompier de Cavaillon est souvent la première personne à qui les réfugiés prennent le temps de parler. Ils prennent l'infirmière pour le médecin : "là, je viens d'accueillir sous la tente une dame qui venait pour prendre sa tension. J'en ai profité pour discuter avec elle. Elle n'a clairement aucun problème de tension. Elle est venue car elle a lu 'Doctor' sur ma tente. Cette dame n'a pas dormi de la nuit. Elle a mis 17 heures pour passer la frontière. Cette dame va en Pologne chez des amis puis en France chez sa fille déjà hébergée chez des amis. Son parcours est loin d'être terminé".

A 32 ans, Isabelle Jacquelin confie qu'elle s'appuie sur la fraternité des pompiers pour la Paix pour évacuer le stress de cette première mission auprès des réfugiés : "on est désemparé et impressionné par la dignité de ces gens. Certains attendent depuis 24 heures à la frontière pour passer à pied. Le premier passage que nous avons suivi a été un choc. En tant que femme, j'admire les femmes que j'accompagne. Elles m'impressionnent par leur dignité alors qu'elles ont laissé leur mari, leur père et leurs fils de plus de 16 ans à 100 mètres de notre camp".

Trier les médicaments offerts

L'infirmière de Cavaillon déploie ses compétences professionnelles pour trier les immenses quantités de dons qui arrivent dans le camp installé à Budomierz (Pologne) : "on a reçu énormément de médicaments. Je suis en train de fouiller dans les tentes de dons avec un oeil médical et paramédical pour trier les médicaments pour créer une pharmacie annexe." Les pompiers adaptent leur mission à la situation des réfugiés : "dans notre camp, nous les habillons mais il faut aussi que les gens qui ont besoin de médicaments passent nous voir pour un petit contrôle médical et psychologique."

La tente des pompiers de la paix indique Doctor pour une consultation médicale et psychologique avec les réfugiées en Pologne - I Jacquelin