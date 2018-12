La population alsacienne continue de progresser

Alsace, France

Alors que la croissance de population de la région Grand Est ralentit, les deux départements alsaciens tirent leur épingle du jeu. Selon les derniers chiffres de la population française publiés par l'Insee jeudi 27 décembre, le Bas-Rhin comptait 1.121.407 habitants au 1er janvier 2016, le Haut-Rhin, 762.743. La hausse du nombre d'habitant entre 2011 et 2016 s'établit à 0,4% dans le Bas-Rhin, 0,3% dans le Haut-Rhin.

Première commune de la région Grand Est, Strasbourg voit sa population augmenter de 0,5% en moyenne annuelle entre 2011 et 2016. Son agglomération joue un rôle moteur. Lingolsheim (+2,1%) et Ostwald (+2%) connaissent un record de croissance dans le Grand Est.

Les banlieues connaissent les plus fortes croissances démographiques

La dynamique des communes de banlieue est encore plus criante dans le secteur de Mulhouse. Alors que la commune de Mulhouse perd des habitants (-0,2% entre 2011 et 2016), des villes comme Rixheim (+1,4%), Wittenheim (+0,5%) ou encore Kingersheim (+0,3%) se révèlent bien plus dynamiques.

La progression la plus vigoureuse des grandes villes de la région est à mettre sur le compte de Colmar. La commune enregistre une augmentation de population de 0,7% en moyenne par an entre 2011 et 2016.

Au 1er janvier 2016, le Grand Est comptait 5.555.186 habitants, soit 8,4% de la population nationale. La France comptait 66.362.000 habitants. Les populations légales millésimées 2016 entrent en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2019.