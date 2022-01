La population augmente en Isère, portée par des naissances dans le nord du département

Avec 1.271.166 habitants au 1er janvier 2019, la population augmente en Isère selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette augmentation est portée par des naissances, essentiellement dans le nord du département.

Légère baisse de population à Grenoble

"On a un contraste entre le nord et le sud" explique Corinne Polet, responsable des études socio-démographiques à l'Insee. "Quand on regarde la carte, tout ce qui est vers la zone Bourgoin-Jallieu, CAPI, dans l'EPCI, le regroupement de communes autour de Lyon Saint-Exupéry, là vous avez une évolution de 2,1% alors qu'en Isère, on est à 0,5%." À l'inverse, la ville de Grenoble voit sa population légèrement baisser avec une perte d'environ "300 habitants par an. Par ailleurs, Grenoble Alpes Métropole évolue encore un peu avec un solde positif."

Entre 2013 et 2019, la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère est passée de 102.511 à 108.648 habitants. Bourgoin-Jallieu, cinquième ville du département compte 28.834 habitants en 2019, contre 27.163 en 2013. Les nouveaux venus arrivent parce qu'ils trouvent du travail sur le territoire, et / ou parce qu'ils cherchent à s'éloigner du centre de Lyon.

Trouver l'équilibre dans le Nord-Isère

Ces chiffres qui montrent le dynamisme du territoire réjouissent les élus, tout en les mettant face à certains enjeux. "La pression immobilière est très forte" explique Jean Papadopulo, le président de la CAPI. "Les Lyonnais arrivent avec un fort pouvoir d'achat et parfois les prix grimpent un peu et les locaux ont un peu plus de difficultés à pouvoir se loger."

L'un des enjeux est donc de répondre à ce besoin en logements tout en préservant l'aspect "ville à la campagne" qui attire dans le Nord-Isère après les différents épisodes de confinement. "Les Berjalliens, et on les comprend, n'ont pas envie de voir toutes les belles maisons devenir des immeubles, avoir uniquement du béton partout" selon le maire de Bourgoin-Jallieu Vincent Chriqui. Pour éviter cela, la ville "a divisé par deux le rythme de construction de nouveaux logements." S'il voit l'arrivée de nouveaux habitants comme une bonne nouvelle, "il faut que ça reste raisonnable" estime Vincent Chriqui, "par rapport à nos capacités d'accueil, nos équipements publics, à des sujets comme la circulation, les écoles ... là je pense qu'on est dans un bel équilibre."

Mais il faudra réévaluer cet équilibre régulièrement pour l'entretenir car tout comme Vincent Chriqui, Jean Papadopulo en est convaincu : l'augmentation de la population va se poursuivre puisque "nous avons la chance d'avoir sur le territoire plus d'emplois que d'actifs." D'autres éléments servent cette dynamique à la hausse selon lui. "On est la seule zone de desserrement de Lyon qui soit plate, qui est une zone dans laquelle l'activité économique se développe énormément donc cet accroissement se poursuivra dans le temps."