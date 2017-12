Les derniers chiffres de recensement de l' Insee se confirment et ils sont bons pour la Vienne avec 435.000 habitants et les Deux-Sèvres avec 374.435 habitants. Les villes qui gagnent et celles qui perdent : détails .

Poitiers et son arrondissement se portent bien avec respectivement près de 88.000 habitants et 258.000, Châtellerault et Montmorillon perdent des habitants avec une population de 31.800 pour l'une et 6.000 pour l'autre, Loudun et Civray n'échappent pas à la baisse. En revanche ça augmente pour Vouneuil-sous-biard, Vivonne Jaunay-Marigny, Chauvigny Montamisé Mignaloux et Chasseneuil du Poitou, bref rien d'étonnant aux abords de Poitiers avec aussi Buxerolles 3ème ville du département avec 10.000 habitants.

En Deux-Sèvres même constat avec Niort qui est stable avec un peu moins de 59.000 habitants, Bressuire en augmentation avec 19.000 et avec 10.300 âmes Parthenay perd des habitants tout comme Thouars avec 9.200, ça chute fort pour St Maixent-l' Ecole, on voit que les communes aux périphéries voient leur population augmenter Chauray Mauléon St Gelais Aiffres.

Encore quelques petites communes à moins de 100 habitants

En Vienne au rayon petites communes : Lauthiers 70 habitants, en Deux-Sèvres Crézieres 45 habitants, Boisserolles 53 et Les Groseillers 57!

Concernant la Région Nouvelle Aquitaine au 1er janvier 2015, on compte 5 millions 911 482 habitants, entre 2010 et 2015 la population a augmenté de 166.000 habitants soit une croissance annuelle moyenne de 0.6 % et c'est plus que la moyenne nationale, une croissance due à son excédent migratoire c'est à dire qu'on se déplace des autres régions pour venir s'installer, travailler vivre chez nous, heureusement car la population en revanche a tendance à vieillir.

Même à l'heure d'internet on n'a pas trouvé mieux que les agents recenseurs

Si les enquêtes sont faites annuellement, elles ne sont pas faites partout en même temps, ce qui explique qu'il y ait toujours un décalage entre les résultats de la dernière vague d'enquête et le moment présent. Dans les communes de moins de 10.000 habitants seule une commune sur 5 est passée au crible, et pour celles de plus de 10.000 on enquête 8% des logements. Donc au bout de 5 ans on arrive à produire des résultats sur l'ensemble des petites communes et 40 % des grandes. Même à l'heure d'internet on n'a pas trouvé mieux que les agents recenseurs qui font du porte à porte chez l'habitant, qui passe et qui repasse pour déposer puis récupérer les formulaires remplis. Sachant que depuis 3 ans maintenant, la personne recensée peut choisir de répondre par internet. Et grâce au recensement électronique mine de rien on économise 1 tonne de papier chaque année. Et toutes ces données permettent chaque année aux pouvoirs publiques d'apporter une aide ou une réflexion sur tout un tas de dossiers comme le calibrage des écoles, des hôpitaux, des maisons de services et des renseignements sur les ages les catégories socio-professionnelles notamment