La population augmente légèrement en Isère, emmenée par le nord du département

Nous sommes un peu plus nombreux à vivre en Isère selon l'Insee. L'institut national de la statistique et des études économique publie ce jeudi 29 décembre ses chiffres sur la population française. Entre 2014 et 2020, l'Isère a gagné près de 34.000 habitants. En tout, nous sommes 1.277.513 à vivre dans le département.

C'est une progression moyenne de 0,4% par an selon l'Insee alors qu'à l'échelle de tout le pays, cette croissance est de 0,3% par an en moyenne entre 2014 et 2020 (contre 0,5% entre 2009 et 2014.) Cette hausse de population supérieure à la moyenne nationale en Isère s'explique par le dynamisme du nord du département.

Grenoble perd des habitants

En effet, plusieurs communes du Nord-Isère - très proches de la grande région lyonnaise - enregistrent de fortes hausses de population. C'est le cas par exemple de Charvieu-Chavagneux, tout près de l'aéroport Saint-Exupéry. La commune vient de franchir la barre des 10.000 habitants avec une augmentation annuelle de sa population de l'ordre de 2,7%. Sur le territoire de la CAPI, la communauté d'agglomération Portes de l'Isère, le village de Four continue de voir arriver de nouveaux habitants. En six ans, la population de la commune est passé de 1.300 à 1.600 personnes.

Dans le sud du département, la démographie dans la Métropole de Grenoble s'établit à 448.000 habitants, c'est environ 4.000 nouveaux arrivants entre 2014 et 2020. Malgré la perte de 2.500 habitants en six ans, ce qui la fait passer sous la barre des 160.000, Grenoble reste la plus grande ville du département et le podium isérois reste inchangé puisque la capitale des Alpes est suivie par Saint-Martin-d'Hères (38.000 habitants) et Echirolles (un peu moins de 37.000).

D'autres communes ont perdu des habitants entre 2014 et 2020, comme Moirans ou la plus petite commune de l'Isère, Oulles-en-Oisans. Elle comptait 12 habitants en 2009, 10 en 2014 et 9 en 2020.

