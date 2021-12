La population auvergnate augmente à un rythme lent

L'INSEE a publié ce mercredi les chiffres récents de l'évolution de la population en France. La population auvergnate a augmenté de 2,1% entre 2008 et le 31 décembre 2019. C'est bien moins que dans l'ensemble de la France où la hausse est de 4,7% pour la même période.

Nous étions exactement 1.370.389 auvergnats au 31 décembre 2019, 28.526 de plus par rapport à 2008. Si l'ensemble de la population augmente, c'est avec des variations très importantes suivant les départements.

La population de toutes les communes auvergnates est à retrouver sur le site de l'Insee.

Le Puy-de-Dôme

Sans surprise, le département reste la locomotive démographique de l'Auvergne avec 662.152 habitants (+33.667 en onze ans, + 5,35%). Il n'est plus très loin de compter la moitié de la population auvergnate avec 48,31% de la population; c'était 46,83% en 2008.

Clermont-Ferrand porte cette évolution avec 147.865 habitants (+ 8.859) et 296.180 pour l'agglomération (+ 16.272). La seule ville de Clermont représente un peu plus de 10% de l'ensemble de la population auvergnate.

La Communauté d'Agglomération Riom-Limagne et Volcans connaît également une forte croissance démographique avec 67.503 habitants (+ 5.382) et plus 1.163 pour la ville de Riom, ainsi que l'agglomération d'Issoire: 56.851 habitants (+ 3.887).

La Haute-Loire

C'est le second département qui gagne de la population, essentiellement sur sa partie Est. Il y avait 227.570 habitants fin 2019 (+ 5.736, + 2.58%).

L'agglomération du Puy compte 82.871 habitants (+2.068). Yssingeaux voit également sa population augmenter avec 7.246 habitants (+ 342), alors que Brioude stagne avec 6.609 habitants (-65). A noter la ville de Langeac voit sa population baisser de près de 12% (3.489 habitants).

L'Allier

Les bourbonnais sont moins nombreux depuis 2008. Ils étaient 335.975 habitants (- 6.832), ce qui représente une baise de 1,99%.

L'agglomération de Vichy est la seule à progresser: 82.810 habitants (+ 484) malgré une légère baisse dans la ville de Vichy. La population de l'agglomération de Moulins est relativement stable avec 64.458 habitants (- 173). Elle dépasse même l'agglomération de Montluçon qui comptait 60.617 habitants, en raison de la chute importante de la population de la ville de Montluçon qui a perdu 5.131 habitants. Elle reste malgré tout la seconde ville d'Auvergne avec 34.361 habitants.

Le Cantal

Le département continue de perdre des habitants lentement mais surement. Il y avait 144.692 habitants (moins 4.045). C'est la baisse la plus forte des quatre départements auvergnats: moins 2,71%.

Cette diminution est due en grande partie à la perte d'habitants du chef-lieu: Aurillac a perdu 3.048 habitants: 25.593 au total. Les deux sous-préfecture perdent également des habitants: moins 152 pour Saint-Flour (6.458 habitants) et moins 378 pour Mauriac (3.498 habitants). A noter également la forte progression de la population d'Ytrac qui a progressé de 504 habitants (4.335).