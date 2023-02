"La population baisse et on n'a plus de logements vacants" : les locations saisonnières crispent le Lochois

À Orbigny, il y a plus d'une vingtaine de logements dédiés aux gîtes ou au meublé de tourisme, alors qu'il n'y a qu'un peu plus de 700 habitants.

Dans les communes à l'Est de Loches, les pancartes indiquant des gîtes se comptent par dizaines. Tandis que les appartements ou maisons inscrites sur la plateforme AirBnB sont, d'une année sur l'autre, toujours plus nombreuses. C'est notamment le cas à Orbigny, petite bourgade d'un peu plus de 700 habitants, où près d'une résidence sur 20 est dédiée à la location saisonnière. Beaucoup trop, selon Solange, qui vit là depuis 40 ans. "Ça s'est développé à une vitesse phénoménale, raconte-t-elle. On le voit bien quand on en hors saison, il n'y a personne dans les rues."

ⓘ Publicité

Son beau-frère, qui avait une résidence secondaire dans le village, a d'ailleurs récemment vendu à un propriétaire, qui va en faire un meublé de tourisme. "On lui avait bien dit de vendre à quelqu'un qui resterait ici toute l'année, mais c'est comme ça. En même temps, il y a de la demande." La proximité avec le zoo de Beauval, situé à 20 kilomètres, et les châteaux de Loire y joue beaucoup.

1.500 habitants de moins en 10 ans dans le secteur

Or, le tourisme n'a pas que des avantages dans ce territoire très rural. Le souci, avec ces logements accaparés pour le tourisme, c'est que la baisse démographique s'accentue. La communauté de communes Loches Sud-Touraine a perdu 1.500 habitants sur les 10 dernières années, selon les chiffres de l'INSEE. "C'est clair que ce système ne fait pas des habitants supplémentaires, reconnait Patrick Bourdais, le premier adjoint au maire d'Orbigny. Il en faudrait pourtant pour avoir plus de consommation interne, plus d'enfants pour nos écoles."

Mais pour attirer des famille, il faut du logement. Et les récents achats de maisons pour de la location saisonnière ont fait qu'il n'y en a plus aucun disponible ou presque sur le marché. "Là, on arrive un peu à saturation, poursuit Patrick Bourdais. On est en train de travailler sur un lotissement où il y aura sept ou huit maisons. Ça va être opérationnel pour 2024-2025. Après, on est contraint aussi avec les règles de l'urbanisme actuelles, on fait des surfaces beaucoup plus restreintes qu'avant."

L'élu, en revanche, ne met pas tous les problèmes ruraux sur le dos d'AirBnB et des gîtes. "Il y a 30 ans, il y avait trois fois plus d'agriculteurs, donc trois fois plus de familles. Maintenant, on a moins d'exploitants. Il en rester trois ou quatre par commune. C'est un changement de système et il faut s'adapter."

"Les gîtes et AirBnB, ça n'a jamais fait d'enfants dans les écoles"

Rester attractif pour ne pas devenir une commune dortoir, dédiée au passage des touristes, c'est tout l'enjeu. Mais les élus ont peu de marge de manœuvre. À moins de préempter, ils n'ont pas leur mot à dire sur les transactions immobilières "Ce qui est terrible, c'est que j'ai de la demande, peste Eric Moreau, le maire de Nouans-les-Fontaines. Minimum deux fois par mois, j'ai des gens qui appellent à la mairie pour me demander si on a des logements et je ne peux pas leur répondre favorablement. Je suis incapable de fournir un logement en ce moment, alors qu'on en a un certain nombre qui sont aujourd'hui vides les trois quarts de l'année à cause du meublé de tourisme. Ces logements-là pourraient accueillir des familles sur l'année. La population baisse et on n'a plus de logements vacants. C'est l'aberration du système."

L'élu milite pour une vraie règlementation sur le sujet. "On pourrait par exemple imaginer qu'il y ait un pourcentage maximum de logements de la commune dédiés à la location saisonnière ou au meublé de tourisme. C'est un enjeu crucial, parce qu'à l'avenir, je pense que ça va nous poser des problèmes. On se bagarre nous pour garder nos commerçants mais le risque, si le nombre d'habitants continue à baisser et que les gens qui sont là en gîte ne consomment pas ici, c'est que nos commerçant ferment. Parce que les touristes qui sont en AirBnB ou autre, quand ils viennent là, ils ont déjà tout dans le coffre de la voiture. Dans le meilleur des cas, ils vont chercher le pain et ça s'arrête là. L'autre inquiétude, c'est pour l'école. Elle ne fonctionne que parce qu'on a des gens qui se sont installés ici et qui ont des enfants. Les gîtes et AirBnB, ça n'a jamais fait d'enfants dans les écoles."

Il y a quand même un petit avantage à cela : la taxe de séjour directement reversée à la commune. AirBnB a reversé un million d'euros aux communes d'Indre-et-Loire, en 2022. C'est à Mosnes, dans l'Amboisie, que l'on trouve la plus forte progression. Les chiffres ont été plus que doublés en un an (2.300 euros en 2021 et plus de 5.500 euros en 2022).