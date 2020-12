La population continue d'augmenter dans l'Hérault et à Montpellier

Le département de l'Hérault et sa capitale, Montpellier, continuent de gagner de nouveaux habitants. Toujours un peu plus. C'est ce que révèle la dernière étude de l'INSEE qui a analysé les chiffres de l'évolution de la démographie départementale sur la période 2013/2018.

Le département de l'Hérault comptait donc au 1er janvier 2018, et très exactement: 1 million 159.220 habitants, soit 15.000 de plus qu'un an plus tôt et 66.000 de plus qu'en 2013.

Tous les ans, le département accueille beaucoup de nouveaux habitants. Cette augmentation démographique est en très large partie due à ce que l'INSEE appelle le solde migratoire. Le solde naturel lui n'augmente pratiquement pas.

Une croissance démographique qui se concentre essentiellement le long de l'autoroute A9.

Avec désormais 290.053 habitants, et 449.187 dans toute la métropole, Montpellier demeure bien sûr le poumon démographique du département. Sa population évolue de +1,3% chaque année.

Béziers compte pour sa part 77.599 habitants et son agglomération 92.864. Mais sa démographie augmente deux fois moins vite qu'à Montpellier.

Agde, 4ème commune de l'Hérault avec 29.090 habitants, enregistre pour sa part la progression la plus spectaculaire: +3% d'habitants en plus chaque année.

En revanche, Sète (43.686) et Frontignan (22.731), respectivement 3ème et 6ème, en perdent un peu.

Lunel conserve sa 5ème place, mais n'a gagné qu'un gros millier d'habitants supplémentaires en 5 ans (26.273 habitants).

Enfin dans la métropole de Montpellier, Castelnau-le-Lez (21.838), Mauguio (16.735) et Lattes (16.710), continuent pour leur part d'en gagner eux aussi. Mais dans des proportions qui restent plus modérées que dans la ville centre.