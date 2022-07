La population continue de baisser dans le Berry selon le dernier recensement de l'Insee

La population continue de chuter en Centre Val de Loire et particulièrement dans le Berry. L'Insee a dévoilé ce mardi 26 juillet les conclusions de son dernier recensement pour l'année 2021. On compte 2,6 millions d’habitants au 1er janvier 2022 dans la région. Un chiffre en baisse pour la troisième année consécutive. L’Indre et le Cher perdent des habitants depuis les années 1970 pour le premier et depuis 1990 pour le second.

Cette année encore on enregistre plus de décès que de naissance dans le Berry. Un phénomène particulièrement prononcé dans l'Indre. La petite soixantaine d’habitants gagnés par le département est loin de compenser l’excédent de décès sur les naissances. Le nombre de naissance rebondi cependant dans les deux départements.

La population vieillit et l'espérance de vie ne progresse plus

Ce que constate l'Insee aussi c'est le vieillissement de la population. Dans l’Indre et dans le Cher, plus d’un habitant sur quatre est âgé de 65 ans ou plus, et seul un sur cinq a moins de 20 ans.

On vit aussi moins vieux que nos voisins. Si l’espérance de vie d’une Tourangelle atteint 85,7 ans, celle d’une Berrichonne est plus basse de presque deux ans.

Les décès au plus haut dans la région

Enfin le Berry enregistre le plus fort nombre de décès pour mille habitants dans la région. Après un bon de ces décès entre 2019 et 2020, ce nombre décroit enfin. Même s'il reste nettement supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire.

Le Centre-Val de Loire est la deuxième région la moins peuplée de France métropolitaine, après la Corse.