La population dans les Landes a augmenté de 2% depuis le début du confinement

L'annonce d'un confinement en France a provoqué des mouvements de population : si certains départements, comme Paris, se sont vidés, d'autres ont vu leur population augmenter. C'est le cas des Landes, qui a vu sa population augmenter de 2% selon une étude de l'Insee.

A l'annonce du confinement, certains Français, en déplacement professionnels, ont souhaité rejoindre leur département de résidence. Des vacanciers ont souhaité également rentrer chez eux : les départements de sports d'hiver ont vu le nombre de résidents baisser fortement avec la fermeture des stations. Des habitants de grandes agglomérations ont aussi préféré se confiner ailleurs, par exemple là où se trouvent leurs résidences secondaires.

C'est ainsi qu'entre avant et après le début du confinement, la population dans les Landes a augmenté d'environ 2% selon l'Insee. La hausse est encore plus importante dans le Gers : la population y a augmenté de l'ordre de 6%. Sur la même période à Paris, la population a chuté de 23%.

Des résultats obtenus avec les données téléphoniques

L’Insee considère ces résultats comme provisoires. Ces derniers seront amenés à être consolidés, puis actualisés à partir d’informations plus récentes, provenant de plusieurs opérateurs téléphoniques et de sources alternatives.

Pour cette première étude, l’Institut national de la statistique et des études économiques a utilisé des données de l'opérateur téléphonique Orange. Un téléphone portable allumé peut en effet être repéré et localisé par des antennes de réseau réparties sur le territoire : les données sont compilées par Orange. Les données, précise l'Insee, sont "calibrés selon une méthodologie élaborée par Orange pour être représentatifs de l’ensemble de la population et pas uniquement des clients d’Orange [...] Les comportements des clients d’Orange sont donc extrapolés à toute la population pour produire ces premiers résultats."