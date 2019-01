La population de 80 communes héraultaises va être recensée en 2019

C'est un incontournable du début de l'année : la campagne de recensement. Elle débute ce jeudi en France métropolitaine et concerne 80 communes héraultaises, cette année.

Hérault, France

La campagne 2019 du recensement début le jeudi 17 janvier et va durer un mois. Mais tout le monde n'est pas recensé chaque année. Les quelque 400 agents recrutés dans l'Hérault vont travailler au recensement de la population de 80 communes du département.

Communes de moins de 10 000 habitants

Deux cas de figures : dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement, c'est tous les 5 ans. Elles sont 70 à être concernées pour 2019, dans l'Hérault : Abeilhan, Alignan-du-Vent, Arboras, Argelliers, Aumelas, Azillanet, Berlou, Brissac, Cabrerolles, Cambon-et-Salvergues, Campagne, Caunette, Caussiniojouls, Cazedarnes, Cazilhac, Cazouls-les-Béziers, Celles, Ceyras, Claret, Colombiers, Creissan, Cros, Cruzy, Dio-et-Valquières, Faugères, Ferrals-les-Montagnes, Fos, Fraisse-sur-Agout, Gignac, Jacou, Lacoste, Lansargues, Laverune, Lodève, Minerve, Montels, Montferrier-sur-Lez, Moules-et-Baucels, Nizas, Olonzac, Pardailhan, Paulhan, Pérols, Plaissan, Poilhes, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Génies-de-Varensal, Saint-Génies-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sauvian, Sussargues, Taussac-la-Billière, Thézan-les-Béziers, Usclas-du-Bosc, Vélieux, Vérargues, Villeneuve-les-Béziers, Villeneuve-les-Maguelone, Viols-en-Laval.

Si vous habitez une de ces 70 communes, vous allez forcément être recensé, entre le 17 janvier et le 16 février.

Communes de plus de 10 000 habitants

Pour les dix villes héraultaises de plus de 10 000 habitants - Agde, Béziers, Castelnau-le-Lez, Frontignan, Lattes, Lunel, Mauguio, Mèze, Montpellier, Sète - c'est différent. Dans ces communes, un échantillon de 8% de la population est recensé chaque année. Cette année, la période de recensement s'étale jusqu'au 23 février.

Comment ça marche ?

Quelle que soit la taille de votre commune, la marche à suivre pour le recensement est identique : vous recevez un courrier annonçant la visite d'un agent recenseur. Cet agent se déplace ensuite à votre domicile pour vous expliquer les démarches à suivre : réponse sur internet, le plus pratique, sur le site dédié de l'Insee ou via un formulaire papier que l'agent recenseur viendra récupérer ultérieurement. Les questions portent sur le logement, l'âge, la nationalité, ou encore la profession.

Vous ne pouvez pas vous soustraire à ce recensement, il est obligatoire et sûr : les informations collectées sont anonymes et les agents qui les exploitent tenus au secret professionnel. En cas de refus, vous vous exposez à une amende de 38 euros.

À quoi ça sert ?

Le recensement permet de mieux connaître la population française : âge, profession, conditions de logement, etc. Mais il a aussi un réel impact sur notre quotidien. En effet, le nombre d'habitants d'une commune détermine le montant de la participation de l'État à son budget. C'est logique, plus une commune est peuplée, plus l'aide qu'elle reçoit de l'État est importante.

Le nombre d'élus au conseil municipal dépend lui aussi du nombre d'habitants. Enfin, un maire qui connaît bien sa population peut d'autant mieux adapter les équipements publics de sa commune : qui dit population vieillissante dit besoin de maisons de retraite, beaucoup d'enfants, ce sont des besoins en crèches, en écoles, ou en transports en commun.