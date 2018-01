Ces dernières années, la Bretagne n'a cessé de gagner des habitants. Au 1er janvier 2018, la population totale s'établie à 3 293 850 habitants, soit 17 000 de plus en un an. Un chiffre qui augmente plus rapidement que dans le reste de la France.

Pour analyser ces chiffres et l'évolution de la population en Bretagne, Sebastien Pons, chef du service études et diffusion de l'INSEE Bretagne, était l'invité de la matinale de France Bleu Armorique mardi 2 janvier.