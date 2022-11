La population des Alpes-Maritimes va vieillir et légèrement augmenter d'ici 2050

D'ici 2050, le nombre d'habitants dans les Alpes-Maritimes va légèrement augmenter (+8.000 habitants ) d'après une projection de l'Insee. Il y aura donc un peu plus d'1,1 million d'habitants dans le département. La population va aussi vieillir : un habitant sur trois aura plus de 65 ans d'ici 2050. Le nombre de décès sera plus important que le nombre de naissances.

Le département du Var devant les Alpes-Maritimes

Chez les voisins varois, la population va augmenter d'ici 2050, avec un nombre d'habitants en hausse de 85.000. Il y aura donc davantage d'habitants dans le Var que dans les Alpes-Maritimes. D'après l'Insee, cette différence peut s'expliquer par le prix de l'immobilier trop élevé sur la Côte d'Azur et le manque de terrains à bâtir.