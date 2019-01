La population des Landes est la "moins" pauvre de la région

Le département des Landes affiche le taux de pauvreté le plus faible de la région Nouvelle-Aquitaine et l'un des plus faibles de France, selon une étude de l'INSEE publiée ce mardi. Le littoral, qui attire des retraités aisés, et le faible nombre de grandes agglomérations expliquent cette situation.

Plus de 48 000 Landais, soit 12 % de la population, vivent sous le seuil de pauvreté, selon les derniers chiffres de l'INSEE portant sur l'année 2015 et publiés dans une étude ce mardi. Ce taux - 12 % - est le plus faible de toute la région Nouvelle-Aquitaine.

Le seuil de pauvreté est calculé en fonction de la composition du foyer : il est fixé à 1015 euros pour une personne seule (en 2015), 1523 euros pour un couple sans enfant, 1827 euros pour un couple avec un enfant de moins de 14 ans, etc.

A l'échelle de la région de la Nouvelle Aquitaine, 13.7 % de la population vit sous ce seuil de pauvreté. "Avec 12 %, ce taux de pauvreté est assez bas dans les Landes et le plus bas de Nouvelle-Aquitaine" explique Jean-Pierre Ferret, chargé d'étude à l'INSEE Nouvelle-Aquitaine, interrogé par France Bleu Gascogne. "Les Landes cumulent d'autres avantages, ajoute Jean-Pierre Ferret. Il y a moins d'inégalités et l'intensité de la pauvreté y est faible, c'est à dire que les pauvres y sont moins pauvres qu'ailleurs." En France, seulement 15 départements ont eu taux de pauvreté plus faible que celui des Landes.

Le littoral attire les retraités aisés

Si les Landes affichent un faible taux de pauvreté c'est d'abord grâce au littoral atlantique, qui attire des retraités aisés, venant d'autres départements français. En s'installant dans le département des Landes, ils font mathématiquement bondir les chiffres de la démographie et baisser le taux de pauvreté.

Par ailleurs, les Landes comptent peu de grandes agglomérations, et donc peu de quartiers prioritaires, dans lesquels on trouve en général de forts taux de pauvreté. Dans les quartiers prioritaires de l'agglomération de Mont-de-Marsan le taux de pauvreté est ainsi de 48.7 % (près d'une personne sur deux y vit sous le seuil de pauvreté) et dans les quartiers prioritaires de l'agglomération de Dax ce taux est de 35.6 %. Mais ces chiffres font figure d'exception. Partout ailleurs les taux sont plus faibles, en particulier près du littoral. Avec 8.4 % de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, la communauté de communes du Seignanx est l'intercommunalité affichant le plus faible taux des Landes.