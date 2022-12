La population stagne en Deux-Sèvres et augmente dans la Vienne

Ces derniers chiffres de l'INSEE sont ceux de 2020. Avec 439.332 habitants la Vienne augmente de 6.000 habitants depuis 2014 et Poitiers passe au dessus de la barre de 90.000 habitants. Côté Deux-Sèvres, 374.481 habitants et quasiment pas d'évolution. Niort compte près de 59.000 âmes. Comme d'habitude des disparités à noter entre ville et campagne, avec des ceintures périurbaines qui sont toujours autant attractives pour accueillir de nouveaux habitants.

Dans la Vienne, derrière Poitiers, on retrouve Châtellerault à 31.500 habitants et qui perd un peu, Buxerolles juste au dessus des 10.000 qui gagne un peu. Suivent ensuite Jaunay-Marigny et Saint-Benoit à 7.600 et 7.300, Chauvigny est 6ème avec 7.000 âmes. Avec 617 habitants Yversay, entre Neuville et Vouillé connait la plus forte hausse avec 1/3 de population en plus. Fait notable Mignaloux-Beauvoir qui touche Poitiers, avec plus de 5.000 habitants aujourd'hui connait un gain de 20% de population là aussi en six ans.

Dans une seconde couronne Smarves continue de gagner de la population, comme Nieul-l'Espoir, Sèvres-Anxaumont, Béruges, Vouneuil-sous-Biard, Saint-Georges-les-Baillargeaux, ou un peu plus loin Vivonne et autre exception Monts-sur-Guesnes avec 18% d'habitants de plus. En revanche Montmorillon perd des habitants tout comme Saint-Savin, Civray et Loudun dans une moindre mesure. La plus petite commune de la Vienne reste Lauthiers avec 67 habitants.

Dans les Deux-Sèvres, les deux communes les plus habitées du département Niort et Bressuire gagnent en population sur la période 2014-2020, Niort n'est pas très loin des 59.000 habitants (+655 habitants). Et Bressuire s'approche de la barre des 20.000 (+562 habitants). Viennent ensuite Thouars 13.900 habitants et Parthenay un peu plus de 10.000. Toutes les deux perdent de la population, autour de 250 habitants de moins chacune en six ans.

Sixième ville du département, Saint-Maixent-l'Ecole connait une bonne dynamique avec une augmentation de son nombre d'habitants de plus de 10% sur la période. Dans une moindre mesure, les communes autour de Niort sont également à la hausse : Chauray, Vouillé, Echiré, Saint-Gelais... Aiffres fait exception. C'est plus compliqué pour le Mellois où les principales communes comme Melle, Chef-Boutonne ou encore Lezay perdent des habitants.