La pornographie sur internet légitime le sexisme estime Bladine Deverlanges d'Osez le féminisme

Ce mercredi, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée les membres du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes. Ils estiment la situation alarmante. Invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Blandine Deverlanges confirme "une dégradation chez les jeunes". Une situation vécue quotidiennement dans l'établissement avignonnais dans lequel elle enseigne. "Ce que j'observe, ce sont des garçons qui bousculent des filles qui se laissent faire. J'entends des propos qui dépassent souvent les bornes, je vois une prise de parole qui est monopolisée par les garçons en classe. Si on ne fait pas attention, les garçons vont avoir tendance à prendre tout l'espace, y compris l'espace verbal. Les filles ne se sentent légitimes nulle part, contrairement aux garçons. Sans prévention, nous n'arriverons pas à réduire ces écarts."

ⓘ Publicité

La pornographie au coeur de toutes les attentions

Autre sujet d'inquiétudes de la porte-parole d'Osez le féminisme en Vaucluse : la pornographie . " Ces vidéos perpétuent le sexisme. Aujourd'hui, la majorité des garçons et des filles de 12 ans ont déjà visionné plusieurs vidéos. Ce qui est en ligne est extrêmement violent, misogyne et raciste. Les garçons comme les filles sont biberonnés à ça. L'âge moyen de visionnage de la première vidéo, c'est avant 10 ans. Le sexisme, c'est l'idée que les sexes n'ont pas la même valeur. Cela justifie le comportement. Si on ne s'attaque pas à la racine du mal, on ne réglera pas ces questions des violences et d'inégalités".