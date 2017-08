LA Porsche du Mans pilotée par Steeve Mc Queen s'envole aux enchères à près de 12 millions d'euros

Un collectionneur suisse s'est séparé de la mythique Porsche 917K ayant appartenu au pilote Jo Siffert et conduite par Steve McQueen. La voiture a été achetée aux enchères ce weekend à près de 12 millions d'euros, aux Etats-Unis. Un montant "record" pour l'organisateur de la vente.

Ce n'est pas donné à tout le monde. Une Porsche pour près de 12 millions d'euros. La mythique voiture de Steeve Mc Queen a été mise aux enchères ce week-end aux Etats-Unis lors du concours d'élégance de Peeple Beach en Californie. Elle est partie à près de 12 millions d'euros.

La Porsche 917K - Brian Snelson - Licence creative commons attribution

Une voiture mythique

C’est l’un des bolides de course les plus fameux de l’histoire. De toutes les Porsche 917, la 917K, est la plus célèbre car son passé est lié à deux célébrités : le pilote Jo Siffert et l'acteur Steve McQueen. C'est la Porsche 917K, bleu ciel et orange qui a remporté la course des 24h en 1970. C'est aussi le modèle qui a réalisé le record chronométrique absolu du circuit, lors des essais libres de 1970 avec Brian Redman au volant. Pendant les enchères, le public retient son souffle (Sur la scène, l'absolument incroyable et historique Porsche 917K) :

On stage now! The historic, absolutely incredible 1970 #Porsche 917K. The crowd is paying attention. #GoodingPebblepic.twitter.com/Ze9EpU1did — Gooding & Company (@goodingandco) August 19, 2017

Des experts du sport automobile l’ont d’ailleurs désignée en 2009 «voiture de compétition du siècle». Siffert l’appréciait tellement qu’il s’en achète une le 25 juin 1970. Il l’expose avec ses autres bolides dans son garage de Fribourg, et n’hésite pas à la sortir pour aller faire un tour.

Sollicité en 1970 par l’équipe du tournage du film «Le Mans», avec Steve McQueen dans le rôle principal, Siffert va louer plusieurs véhicules à la production dont sa Porsche 917, qui fera à la fois office de star mécanique du film et de voiture caméra. Peinte en orange et bleu, aux couleurs du pétrolier Gulf, elle est facilement reconnaissable.

SOLD! Lot 44 - this rare and historic 1970 #Porsche#917K has just left the block for a world-record $14,080,000!! #GoodingPebblepic.twitter.com/HADJAVy0EJ — Gooding & Company (@goodingandco) August 19, 2017

La maison d'enchères a raconté la vente sur Twitter :

"Vendue ! La voiture rare et historique de 1970, la Porsche 917 K a été vendue pour la somme record de 14 millions de dollars !"

Vous n'avez pas 12 millions d'euros ? Une Porsche 917 avec un chassis plus long est actuellement visible au Mans au musée des 24h.