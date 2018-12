La « Porte Ouverte » à Toulouse : une écoute contre la solitude

Toulouse, France

Vous vous sentez isolé, vous rencontrez des difficultés, mais vous ne savez pas à qui en parler. En cette période de fêtes, la solitude est d'autant plus difficile à supporter. Vous connaissiez sans doute les écoutes téléphonique de SOS Amitié, il y a aussi les bénévoles de la "Porte Ouverte". A Toulouse, 25 bénévoles se relaient chaque jour pour vous recevoir et vous écouter. Des entretiens individuels sans rendez-vous qui permettent en toute discrétion et dans le plus strict anonymat de trouver une écoute et un réconfort.

Une écoute sans jugement

« On accueille les personnes qui poussent notre porte, on les reçoit pendant trois quart d’heure, une heure » - explique Christine, enseignante à la retraite et bénévole de l’antenne toulousaine de la « Porte Ouverte » . « On est là pour écouter, entendre ce qu’elles n’arrivent pas à dire à leurs amis, à leur famille, peut-être même à un psychologue qui les suit régulièrement. Des difficultés dans leur travail, des difficultés familiales, une maladie qui vient de leur tomber dessus, ces personnes sont en détresse, perdues avec ce qui leur arrive. Quelquefois, ce sont des personnes seules et qui ne parlent à personne. » « A l’ère des réseaux sociaux, on a l’impression que les gens sont connectés avec tout le monde, mais une vrai écoute comme on le fait ici, on ne va pas donner un conseil tout de suite, on ne va pas lui dire que ce n’est pas grave ce qu’il vit, que ça va passer, on se tait aussi. On leur laisse de l’espace pour vraiment parler, et ça, c’est peut-être plus rare de nos jours. »

"On se tait , on écoute" - Christine, bénévole écoutante à la Porte Ouverte Copier

La solitude progresse

« Ce sont souvent des problèmes de solitude liés à des pathologies psychiques, des personnes qui ont eu un coup dur dans la vie, qui sont en détresse. Elles savent qu’elles peuvent pousser la porte, elles viennent une fois, deux fois. Et ensuite elles repartent dans leur vie » - témoigne Jeanne, l'une des bénévoles écoutantes de la "Porte Ouverte". « On sent vraiment qu’on répond à leur demande, quand elles partent, elles sont plus légères. » « Dans les trois quart du temps, les personnes qui arrivent avec des idées suicidaires, elles repartent un petit peu mieux, mais parfois, c’est très compliqué à gérer. C’est pourquoi tous les écoutants et écoutantes ont une supervision un fois par mois avec un psychologue, pour à la fois déposer ce que l’on a vécu de lourd, et aussi améliorer notre écoute. » « Nous voyons de plus en plus de jeunes, qui poussent la porte. Nous avons beaucoup d’étudiants qui a un moment donné sont en difficulté, la dureté de la vie en ville, la difficulté familiale et des études. Il y a beaucoup de détresse et de solitude. » ajoute cette bénévole de l’association.

"Beaucoup de détresse , de solitude" - Jeanne , écoutante à la Porte Ouverte Copier

L'antenne toulousaine de la "Porte Ouverte" est ouverte tous les jours de l'année sans exception de 14h30 à 19h, au 34 rue des Couteliers (Métro Esquirol).

La "Porte Ouverte" qui fête cette année ses 40 ans, cherche des bénévoles écoutants. Vous trouverez tous les contacts sur le site de La Porte Ouverte Toulouse .