La Poste : à Joué-lès-Tours et Saint-Paterne-Racan, les facteurs ne passeront bientôt plus tous les jours

Les habitants de Saint-Paterne-Racan et de Joué-lès-Tours ne verront plus leurs facteurs quotidiennement à partir du mois de mars. La Poste va lancer une expérimentation pour supprimer les tournées quotidiennes, selon une information révélée par nos confrères de franceinfo ce vendredi 6 janvier. Seuls les courriers urgents, comme les colis, les recommandés et la presse seront livrés quotidiennement**. 68 sites ont été recensés par le groupe**, partout en France, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Les deux communes tourangelles sont donc concernées, selon un document de La Poste à retrouver dans cet article .

