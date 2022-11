La Poste crée un nouveau timbre en hommage à Dewoitine, industriel à l'origine de l'aéronautique à Toulouse

Dans le hall d'entrée de la salle Nougaro, à Toulouse, les amateurs de timbres et d'aviation se pressent devant le stand de vente. Sur une petite table pliable les timbres Dewoitine D1 sont alignés, à côté des mini-feuillets. Seuls les initiés se sont déplacés pour cet événement, le timbre sort officiellement lundi 7 novembre.

Un timbre de collection recherché par les philatélistes

Parmi eux dans la foule, Alain, philatéliste depuis plus de 50 ans, est venu dès l'ouverture pour découvrir ce fameux timbre et acheter la première édition : "On dirait un Soulages, c'est presque de l'outrenoir." lâche-t-il en dans un rire. A ses côtés Michel Pratviel, président de la section Airbus philatélie, admet que le timbre est un peu sombre : "mais si on regarde bien, on voit de nombreux reflets."

Et cela n'a justement pas échappé à l'œil averti de Bernard, il collectionne les timbres depuis plus de 20 ans : "Il y a légèrement du relief, et le dessin d'illustration a été fait par un graveur. La gravure permet d'avoir une meilleure qualité de timbre, là on le voit sur le dessin. Les traits noirs très fins sur le fond blanc."

Le timbre Dewoitine D1 est en vente dans les bureaux de poste à partir de ce lundi 7 novembre. - La Poste

L'illustration a été faite par le peintre Arthur Thomas mais c'est le processus de reproduction qui permet d'avoir une aussi bonne qualité visuelle, notamment grâce à la gravure faite par Claude Jumelet.

Beaucoup de philatélistes se sont déplacés pour acheter ce timbre premier jour, comme ils l'appellent, mais dans la foule quelques passionnés d'aviation sont également là. C'est le cas par exemple de Benoît Mas : "Je ne suis pas passionné par les timbres mais par l'aviation oui. Voir ce timbre illustré d'un Dewoitine D1 c'est une grande fierté. C'est un timbre de coeur__, surtout ici à Toulouse."

C'est à Toulouse en effet, en 1922, qu'Emile Dewoitine construit le premier avion de chasse monoplace, le fameux Dewoitine D1. C'est le début d'une longue série d'avions construits à Toulouse. Cette création marque surtout un tournant majeur dans l'implantation de l'aéronautique dans la région toulousaine et préfigure Airbus.

En 2019, le timbre pour le 50eme anniversaire du premier vol du Concorde avait rencontré un vif succès : vendu, dès le premier jour, à plusieurs milliers d'exemplaires dans le bureau de poste de Blagnac.

Là le timbre Dewoitine D1 a été édité à 408 000 exemplaires en France. Comptez 5 euros 26 pour un timbre à l'unité, 52 euros 60 pour un mini-feuillet.