Amiens, France

Les deux premiers semi-remorques de la journée livrent leur précieuse cargaison © Radio France - Elodie Touchais

"On est débordé de colis, on n'arrête pas"

Il est tout juste 6h30 du matin et Laurent est déjà hors d'haleine, il multiplie les allers-retours : " Hier j'avais 130 colis, 120 clients et presque tout le monde a été livré" annonce fièrement ce postier qui travaille sur Rivery et Camon et qui pour les fêtes bénéficient d'un renfort pour assurer la tournée dans les temps. Cette année, l'agence de distribution de colis de Dury travaille avec une trentaine de postiers en CDI renforcés pour la période des fêtes par une dizaine de CDD. Des entreprises extérieures peuvent aussi être appelées si besoin.

Soixante-dix pour cent des colis traités à Dury proviennent du commerce en ligne © Radio France - Elodie Touchais

Le pic des colis distribués sur Amiens et vingt-quatre communes de l'agglomération a été enregistré ce jeudi : 5600 colis traités sur la journée. Un record ! Des colis qui proviennent à plus de 70% du commerce en ligne.

Les postiers préparent leur tournée en moins de 2 heures. © Radio France - Elodie Touchais

Quarante-cinq minutes pour réaliser le triage général

Une fois les colis livrés, les postiers doivent tous les scanner un par un. Les commandes défilent alors sur un tapis roulant et " la cadence est soutenue" reconnaît Adélaïde qui veille ensuite à ce que les colis intègrent la bonne tournée. Quarante-cinq minutes pour réaliser le triage général : Sébastien l'un des chef d'équipe veille au timing : " c'est nécessaire pour utiliser le temps restant et assurer une distribution avant 14h"

" On se sent un peu l'âme du Père Noël"

Didier en rêve de tous ces colis brassés à longueur de journée mais pour lui, pas question de passer au courrier ! "La distribution des colis est gratifiante" pour ce postier arrivé il y a un an dans la Somme. "Les lettres, c'est parfois des mauvaises nouvelles, des factures alors que le colis, c'est une commande ou un cadeau alors les clients sont contents de nous voir. Ils nous attendent" reprend Marc. en plein chargement de son camion.

Le rangement casse-tête des colis avant leur livraison © Radio France - Elodie Touchais

Le rangement est parfois un peu casse-tête reconnaît Jean, vingt ans de métier qui sait que le succès de sa tournée dépend de l'organisation de son camion et de ses colis. Pour être efficace, les livraisons des premiers clients passent sur le siège du passager avant. " C'est une habitude à prendre et surtout il ne faut rien oublier" conscient qu'il livre une grande partie des cadeaux au pied du sapin !