La Poste dans les Alpes-Maritimes : "Nous voulons nous moderniser, répondre aux attentes de nos clients"

La Poste ferme 2 bureaux dans les Alpes-Maritimes. La Poste tente de se moderniser en proposant de nouveaux services à ses clients.

Brigitte Guyard est la directrice adjointe du réseau des bureaux de poste dans les Alpes-Maritimes. Elle était notre invitée à 7h50 ce jeudi.

"La fréquentation en baisse dans les Alpes-Maritimes"

Brigitte Guyard nous parle de la fréquentation et du nouveau dispositif mis en place : "Sur les Alpes-Maritimes on est sur une baisse d'activité entre 4 et 5% tous les ans. La fréquentation est en baisse, il faut trouver une nouvelle forme de présence. Notre dispositif avec les commerçants va permettre à nos clients de pouvoir retirer un colis, faire toutes les démarches simples directement chez le commerçant. L’amplitude horaire est plus large. Certains commerces sont ouverts le week-end"

"Diminution de salariés"

Brigitte Guyard a parlé des effectifs : " On ne garde pas le même nombre de salariés, on évolue vers une diminution des employés mais surtout pour le groupe on évolue vers une évolution des métiers. Il nous faut plus d'expertise".