A la veille de Noël, il n'y a pas que les lutins du père Noël qui sont débordés, les livreurs de La Poste le sont également. Sur Limoges, en cette semaine de réveillon, c'est près de 4000 colis qui sont distribués par jour, soit le double de d'habitude.

Alors La Poste a mis le paquet et embauché une vingtaine de livreurs supplémentaires. A l'agence colis de Limoges, où chaque livreur prend son chargement, l'effervescence est à son comble.

4000 colis par jour à Limoges : une cadence de flou © Radio France - Thomas Larabi

Dans ce hangar de 2500 mètres carrés, chaque livreur attrape ses colis sur un tapis roulant. Puis il charge sa camionnette jaune, au pas cadencé, et pars pour une tournée qui peut durer six heures, car tout le monde n'est pas chez soi pour réceptionner, et il faut repasser plusieurs fois chez certains usagers.

On a vu passé des cerfs empaillés "

Et nul livreur n'est à l'abri d'une surprise, comme le raconte Pascal le chef d'équipe : "Il y a quelques jours, un colis en bois a perdu ses clous. Dedans il y avait une tête de cerf empaillée. Et hier matin on a livré une bassine de trois mètres de diamètre".

En ce mois de décembre, près de 600 000 colis ont déjà été livrés dans le limousin. Pour tout ceux qui auraient des problèmes de réception, l'agence colis de La Poste ouvre ses portes demain en zone nord, de 8h à 16h30.