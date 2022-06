La Poste édite un timbre pour aider les réfugiés ukrainiens

Le timbre coûte 2 euros. Il permet d'affranchir n'importe quelle lettre dite verte. En fait un courrier non prioritaire qui arrivera au bout de 2 jours. Mais ce timbre, bien entendu vert, arbore aussi les couleurs bleue et jaune. Ca vous dit quelque chose ? Le timbre a en effet un but humanitaire et solidaire. Edité par La Poste, il doit aider les réfugiés ukrainiens. Sur ces 2 euros, 0,84 centimes seront reversés à la Croix Rouge qui ensuite s'en servira pour aider les réfugiés de la guerre. Le timbre a été présenté au niveau national; lancé par l'ambassadeur d'Ukraine en France. Depuis ce vendredi, il est disponible partout en France. Forcément, il est en vente sur Nice et dans les principales postes du département. Obligatoire quand on sait que les Alpes-Maritimes sont l'une des principale terre d'accueil pour les réfugiés.