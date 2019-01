La poste expérimente la présence de médiateurs dans deux bureaux de Nice

La poste expérimente dans certains de ses bureaux la présence de médiateurs à Nice. Leur rôle est d'orienter les clients et de prévenir les éventuelles tensions. L'expérimentation va durer jusqu'au mois de mai.

Nice, France

La poste expérimente dans deux bureaux de poste de Nice, place Garibaldi et dans le quartier de l'Ariane, la présence d'un médiateur dans chacune des agences postales. La commission départementale de présence postale composée d'élus, de représentants de l'Etat, et de la Poste, a validé cette expérimentation qui a démarré en août dernier et durera jusqu'en mai, où un premier bilan sera effectué.

Tout est parti d'une bagarre dans un bureau de poste

Tout est parti d'une altercation entre deux personnes dans le quartier de l'Ariane, en août dernier, avant que la bagarre finisse à l'intérieur du bureau de poste. L'agence a dû fermer, la poste a porté plainte. Il y a déjà un vigile, des caméras de vidéo-surveillance, des agents formés pour prévenir la violence, mais la direction de la poste a pensé à recruter un médiateur. Un partenariat a été conclu avec l'association PAJE, spécialisée dans la médiation à Nice.

Philippe Soulier, chef de projet à la poste dans les Alpes Maritimes, précise que le rôle du médiateur est entre-autre d'éviter qu'on en arrive à des situations tendues : "il oriente les clients, les informe, les aide à utiliser les automates, à remplir des imprimés quand ils ont des difficultés en français et tente de prévenir les tensions".

Un travail de pédagogie et d'écoute

A l'Ariane, le bureau de poste se situe sur une place très fréquentée, Place Garibaldi, c'est une grosse agence qui brasse beaucoup de clients du quartier du port et du Vieux Nice. Sophie Pétru qui travaille pour l'association PAJE a participé au recrutement des médiateurs : "certaines personnes, des gens âgés ou peu à l'aise avec la langue française, ont du mal à effectuer des démarches administratives, à utiliser les appareils pour envoyer un courrier, retirer de l'argent."

Rodrigue Mougenga est médiateur au bureau de poste du quartier de l'Ariane, au nord de Nice, il a noué de bonnes relations avec des personnes du quartier. "Depuis que je suis arrivé, le bureau n'a plus fermé ses portes. Je suis là pour essayer de temporiser, calmer les embrouilles, car certains clients manquent parfois de patience , ou ont l'impression que personne ne peut les aider, on est dans l'écoute, la discussion, le but c'est que les clients repartent avec le sourire".