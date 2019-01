La Poste ferme deux de ses bureaux à Mandelieu-la-Napoule

Mandelieu-la-Napoule, France

Depuis lundi, le bureau de poste de La Napoule situé au 2 rue Hautes Roches a fermé. La Poste a estimé qu’il n’y avait plus assez de clients. En 4 ans, la fréquentation du bureau de poste a baissé de 40% explique la direction. Il y avait en moyenne 70 à 80 clients par jour d’après La Poste, une situation qui ne pouvait plus durer. Le bureau a donc fermé. Une partie des services est désormais transféré dans la mairie annexe à quelques 300 mètres de l’ancien bureau de poste.

Les agents municipaux remplacent les postiers

Depuis une dizaine d’année, La Poste ferme ses bureaux et délègue aux commerçants ou aux mairies. A Mandelieu-la-Napoule la mairie a préféré assurer la continuité du service public estime le maire (LR) Sébastien Leroy. Deux agents municipaux ont donc été formés par La Poste pour pouvoir effectuer la vente de timbres ou encore l’envoi de courrier et colis. Pour les opérations financières, les clients doivent se rendre à La Poste principale de Mandelieu, ce qui n’arrange pas les personnes âgées avouent habitants et commerçants de La Napoule. Avec la fermeture du bureau de poste certains commerçants craignent une baisse de fréquentation du quartier et un déclin.

De moins en moins de bureaux de poste

Certains habitants se plaignent aussi de ne plus avoir la possibilité de faire leurs opérations financières. Le maire de Mandelieu-la-Napoule et La Poste soulignent que les horaires d’ouverture de la nouvelle agence postale communale sont plus avantageux car il n’y a pas de fermeture entre midi et 14H. La CGT estime que depuis une dizaine d’années la moitié des bureaux de poste des Alpes-Maritimes ont fermé. Faux répond La Poste. Les bureaux sont remplacés par des agences postales, il y a donc continuité du service explique La Poste.

Mobilisation pour la défense des services publics de proximité

Après la fermeture du bureau de poste de La Napoule le 14 janvier, la Poste va fermer en avril le bureau du Capitou. Là encore, les services seront en partie transférés dans la mairie annexe. Sur les 3 bureaux de poste de Mandelieu-la-Napoule il ne restera plus que la poste centrale. L’été dernier, la CGT a fait circuler une pétition pour empêcher la fermeture de ces bureaux de poste. Malgré les 900 signatures recueillies, les bureaux vont fermer. Pour lutter contre les dégradations du service public, la CGT, le PCF, des associations de quartiers organisent un rassemblement de protestation le 26 janvier à 10h devant le bureau de La Napoule.