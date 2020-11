Plouhinec. Le bureau de poste fermé "sans explication", le maire en colère

Depuis plusieurs semaines, les habitants de Plouhinec (Finistère) trouvent régulièrement porte close au bureau de poste de la commune. "Ça m'est arrivé deux fois la semaine dernière", affirme le maire Yvan Moullec. "C'est censé être ouvert, mais c'est fermé, sans explication."

Résultat, les Plouhinecois se rendent dans les bureaux des communes avoisinantes. "Je ressens ça comme si c'était quelque chose d'orchestré", dénonce Yvan Moullec. "Je me dis qu'un jour on va venir me voir en me disant "Monsieur le maire, le bureau de poste ne fonctionne pas bien, il n'y a pas assez de passage". Mais c'est normal, puisqu'il est fermé quand il doit être ouvert !"

J'ai l'impression que tout ça est calculé pour, un jour, m'annoncer la fermeture de mon bureau de poste - Yvan Moullec

"Nous sommes sur un territoire qui a souffert économiquement. Si en plus de ça, on nous met des bâtons dans les roues pour nous supprimer des services publics, moi ça ne me convient pas".

"Il est temps que ça s'arrête"

Selon La Poste, ces fermetures sont tout simplement liées à la situation sanitaire."En raison de l’épidémie de COVID 19, la Poste de Plouhinec a été exceptionnellement et temporairement fermée du lundi 9 au samedi 14 novembre inclus", répond le groupe.

"Ça n'a rien à voir avec le confinement", conteste le maire. "Ces dysfonctionnements sont récurrents, ça dure depuis des mois". La commune de Plouhinec compte 4.000 habitants à l'année, et jusqu'à 10.000 en été. "Je pense que ça nécessite quand même un minimum de service public", s'agace le maire.

Yvan Moullec a envoyé un courrier à La Poste pour se plaindre de la situation. La lettre est restée sans réponse. Le maire compte aborder la question des horaires d'ouverture la semaine prochaine, lors d'une rencontre prévue de longue date entre des responsables du groupe postal et les nouveaux maires. "Si ça ne suffit pas, je prendrai ma voiture et j'irai les voir à Rennes", conclut Yvan Moullec. "Il est temps que ça s'arrête".