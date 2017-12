La Poste fermera l'agence de Bayonne sainte Croix, de noël au jour de l'an : colère du maire

Faute de personnel disponible la Poste fermera l'une de ses agences de la rive droite de Bayonne en fin d'année. Une fermeture de noël au jour de l'an. Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, affiche sa "stupéfaction". La direction de la Poste parle "baisse de fréquentation".

L'agence postale de Bayonne sainte Croix sera fermée durant...neuf jours d'affilé. Les portes seront closes à partir du samedi 23 décembre. Elle rouvriront mardi 2 janvier. Dans un courrier au maire de Bayonne, la direction de la Poste explique qu'elle prend cette décision en raison du manque de personnel durant cette période habituelle de congés annuels. Le maire de Bayonne n'apprécie pas du tout et le fait savoir dans une réponse écrite.

Jean-René Etchegaray (UDI) a déjà connu ce genre de situation dans d'autres bureaux de poste de sa ville. (ex: Polo Beyris, quartier de la rive gauche de Bayonne). Dans une lettre envoyée au directeur d’établissement de la Poste il affiche clairement sa désapprobation. "Je souhaite tout d'abord vous dire ma stupéfaction et mon opposition à une telle mesure et m'étonne que vous puissiez mettre en oeuvre une telle disposition dans un quartier que l'Etat a fléché parmi ceux nécessitant une action au titre de la politique de la ville." Jean-René Etchegaray continue : "Je m'interroge sur votre réelle sensibilité vis à vis des difficultés que rencontre la population de ces quartiers, déjà stigmatisés". "Je regrette que la continuité du service public ne puisse être ainsi assurée, donnant une piètre image de votre entreprise".

Jean-René Etchegaray stupéfait par la mesure de la Poste

La colère du maire de Bayonne face à la direction de la Poste -

Pour la Poste, la situation est normale

Contactée par nos soins la direction de la Poste nous explique, par l'intermédiaire de sa communicante, : "qu'en fin d'année se produit une baisse de fréquentation. Mais qu'avant le weekend de noël et du jour de l'an les effectifs sont renforcés avec du personnel supplémentaire". Durant les derniers jours avant noël, le trafic colis est multiplié par 2. Après le 26 décembre il y a une chute drastique du trafic colis. La direction de la Poste recommande donc aux usagers de se rendre plutôt au bureau de poste saint Esprit (avenue Alsace Lorraine). Une agence située à 1 kilomètre 600 de sainte Croix. Le personnel de Sainte croix qui ne prendra pas de congés durant cette période ira renforcer ses collègues à Saint Esprit. C'est le (bureau) plus petit des deux qu'on ferme".

L'agence de Bayonne sainte Croix, sur la place des gascons. © Radio France - Jacques Pons

La fermeture, même temporaire, critiquée dans le quartier

Dans le quartier sainte Croix, sur la place des gascons, les passants apprécient peu cette fermeture. Une dame : "On est dans un quartier avec pas mal de personnes âgées, qui peuvent pas forcement de déplacer jusqu'au boulevard Alsace Lorraine (là où se trouve l'agence postale saint Esprit) donc cela aurait bien de les remplacer (les agents de la poste)". Un homme à la terrasse du café de la place : "C'est du n'importe quoi ! la Poste, on en a besoin. Elle n'a pas à être fermée, ni en été, ni en hiver." Une cliente de la Poste : "Ce n'est pas normal ! Un agent qui part en vacances devrait être remplacé. Les gens qui ont besoin de la Poste n'ont pas à faire des kilomètres pour trouver un bureau".