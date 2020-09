La Poste lance un carnet de timbres collector pour valoriser les stations thermales auvergnates

"C'est une fierté d'accompagner le thermalisme, et nos timbres mettent en valeur ce patrimoine auvergnat". Stéphanie Lhoste ne cache sa satisfaction. "En plus, ils sont magnifiques" ajoute la directrice du réseau la Poste en Auvergne. Un carnet de huit timbres collector sera en effet disponible dès ce lundi dans tous les bureaux de poste de la région au prix de 11 euros. La Poste, l’association Thermauvergne et Les Accros du Peignoir se sont associés pour concevoir un collector philatélique consacré aux stations thermales de Bourbon l’Archambault, La Bourboule, Châtel-Guyon, Chaudes-Aigues, Le Mont-Dore, Néris-lesBains, Royat-Chamalières, Vichy et Châteauneuf-les-Bains.

La première oblitération est très recherchée par les collectionneurs © Radio France - Jean-Pierre Morel

Un bon moyen de promotion pour le thermalisme. Un secteur d'activité particulièrement touché par la crise sanitaire. "C'est effectivement très compliqué" reconnaît Danielle Faure-Imbert, présidente de Thermauvergne. "La baisse de fréquentation approche les 50%, et parfois plus dans certaines stations qui souffrent, la saison a démarré plus tard, les curistes ont annulé, on espère s'en sortir le moins mal possible, mais je reste confiante pour l'avenir parce que beaucoup de personnes ont reporté leur cure l'an prochain, et je compte là dessus pour sauver nos stations thermales".

Première oblitération à Royat

Si ces timbres sont un moyen, peut-être, de relancer le thermalisme en Auvergne, ils sont aussi une attraction pour les philatélistes. "Je suis venu pour le premier cachet sur les timbres" confie Alain Mestre, collectionneur depuis l'enfance. "Ma mère m'a offert un coffret lorsque j'avais 12 ans, et depuis ça ne m'a plus quitté" poursuit le passionné venu dans le parc thermal de Royat pour le lancement de l'opération, "là on découvre des villes et ça permet d'apprendre des choses sur l'histoire, au moins sur le thermalisme". Le carnet est vendu 11 euros. 40.000 timbres ont été édités.