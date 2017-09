La Poste met en place un service payant pour les personnes âgées isolées

"Veiller sur mes parents" est le nouveau service de la Poste, ce dispositif payant a été mis en place au printemps dernier. Il est essentiellement destiné aux personnes âgées isolées. En Picardie une petite vingtaine de personnes dispose pour le moment de cette nouvelle prestation.

Vingt personnes en Picardie dont six dans le Somme se sont abonnées ces derniers mois à ce nouveau service depuis son lancement en avril dernier par la Poste. Actuellement une centaine de familles ont entamé des démarches pour souscrire à "Veiller sur mes parents".

Un bip permet de déclencher les secours si besoin 24 h/ 24 et 7 jours sur 7

Le dispositif comprend un bip relié à un centre de veille et d'assistance et en cas de problèmes les secours sont déclenchés. Ce système permet surtout de rassurer les proches des personnes âgées qui vivent souvent seules et éloignées de leur famille. C'est le cas de Ginette à Thieulloy l'Abbaye. "Je porte mon bip autour du cou 24h/24 et 7 jours sur 7 et cela rassure tout le monde et c'est Cindy la factrice qui vérifie une fois par semaine que tout fonctionne bien ".

Les facteurs servent de relais

Ce sont les facteurs qui assurent cette prestation, cela fait partie intégrante de leur tournée s'ils le souhaitent. Selon l'abonnement choisi, le facteur prend 5 à 10 minutes et s'informe de l'état de santé, demande s'il y a besoin de quelque chose. Il rend compte ensuite via son smartphone sur une application dédiée qui est elle même accessible par les proches.

Ginette et Cindy sont devenues copines et Ginette ne pourrait plus se passer de ce nouveau service © Radio France - Anne Tréguer

Les tarifs des prestations débutent à 19,90 euros par mois pour une visite hebdomadaire. Les six visites par semaine sont facturées près de 140 euros.