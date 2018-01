Le Bugue, France

Les locaux viennent d'être ripolinés. "C'est plutôt joli", "c'est même assez spacieux" commentent les clients du bureau de poste du Bugue. Problème : le service a changé et ils n'apprécient pas vraiment.

Des automates pour affranchir son courrier

Désormais, une grosse machine est adossée contre la vitrine face à un guichet. Elle permet aux clients d'acheter et d'affranchir leur courrier. Joséphine préférait "avant quand on pouvait parler avec le personnel. Maintenant, on nous explique comment nous servir des automates."

La Poste a investi 270.000 euros pour rénover les locaux du Bugue. Les travaux ont duré un mois et demi. "Nous voulons mettre un place un vrai espace client. On y trouve tout : la banque postale, les services affiliés à la poste, un espace spécifique aux smartphones", explique la directrice territoriale Périgord Est.

Ces automates permettent aux clients notamment d'affranchir eux-mêmes leur courrier. © Radio France - Willy Moreau

Désormais, le personnel accompagne les clients au sein du magasin. Une seule personne reste derrière un guichet traditionnel pour prendre les demandes plus complexes. "Le problème quand on doit récupérer de l'argent, c'est plus long dans la file d'attente", se plaint Jérôme, client à la banque postale.

Finalement, résume Sébastien, un trentenaire, "il faut le temps que les clients s'habituent. Les personnes âgées doivent comprendre qu'il faut se moderniser. Personnellement, je trouve ce fonctionnement plus pratique et rapide".