La Poste ouvre 900 drive pour retirer les colis pour limiter les contacts et la surfréquentation des bureaux de poste. Les colis et courriers recommandés sont directement apportés à la vitre du conducteur.

À Châlons-en-Champagne, après avoir été présenté une première fois lors de la tournée du facteur, le colis non distribué ne prend plus le chemin du bureau de poste mais de la plateforme de distribution du courrier de Saint-Gibrien.

Sur place, l'usager signale son arrivée par interphone, la grille s'ouvre et, sans quitter le volant, l'automobiliste suit un parcours fléché jusqu'à une table située sur le côté du parking, à l'entrée du Carré Pro, inaccesible au public pendant la période de crise sanitaire. Là, un agent ganté et masqué, jette un coup d'oeil à l'avis de passage et aux papiers d'identité, à distance, et revient avec le colis qu'il tend par la vitre au conducteur

Si les usagers ne peuvent pas se déplacer au drive-in, les colis et courriers recommandés peuvent leur être présentés à domicile une nouvelle fois, sur demande