La Poste place d'Arc à Orléans dans le collimateur du Défenseur des droits

Orléans, France

Depuis sa rénovation l'été dernier, le bureau de poste de la place d'Arc à Orléans n'accepte plus que les paiements en carte bancaire : il y est impossible d'acheter un timbre en espèces, par exemple, même si on va au guichet. Un autocollant prévient le client dès son entrée :

L'affiche à l'entrée du bureau de Poste place d'Arc est sans ambiguïté, mais est-elle légale ? © Radio France - François Guéroult

Pour Christophe Desportes-Guilloux, cette disposition est choquante. Cet habitant d'Orléans (par ailleurs militant socialiste) a saisi le Défenseur des droits pour dénoncer "une restriction illégitime de l'accès au service public de la poste".

Un problème social...

"Au départ, explique-t-il, je me suis dit : bonne nouvelle ! ils ne ferment pas le bureau de poste de la place d'Arc, mais ils le rénovent et donc je m'attendais à ce que ce soit mieux qu'avant. Et puis, en arrivant au bureau de poste, j'ai vu cet autocollant sur la porte : ils ne prennent plus que la carte bancaire ! Oui, c'est choquant - pas à titre personnel, la plupart de mes achats, je les fais par carte bancaire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde : il y a beaucoup de personnes âgées pour qui l'utilisation de la carte bancaire reste compliquée, et puis il y aussi des gens qui n'ont pas de compte bancaire, qui sont les plus en difficulté, et qui se retrouvent de fait exclus du service public."

Un raisonnement qu'a repris le Défenseur des droits dans sa réponse, en date du 11 décembre : "Cette situation est connue de mes services, qui ont été alertés sur cette problématique par d'autres usagers dans plusieurs villes. Le Défenseur des droits est donc mobilisé sur cette situation préoccupante, notamment pour les personnes n'ayant pas accès à l'ouverture d'un compte bancaire." On estime qu'actuellement 500 000 personnes en France vivent sans compte bancaire ; le taux d'équipement des Français en carte bancaire est lui d'environ 95%.

Mais aussi légal ?

A cette question sociale, s'ajoute un problème légal : le paiement en espèces ne peut pas être refusé en France, sauf si le montant dépasse 1 000 euros. Quelques exceptions sont prévues pour des raisons d'ordre public - la sécurité des commerces de nuit par exemple - ou pour des raisons techniques - comme des horodateurs pour éviter les actes de vandalisme. Difficile de faire entrer la Poste dans ces exceptions...

Sollicitée, la direction régionale de la Poste préfère mettre en avant la qualité de la rénovation du bureau de poste place d'Arc, "un espace moderne et lumineux doté de nouveaux équipements (distributeur, Pick Up station, tablettes….) qui améliore ainsi l’expérience des clients grâce aux automates et à un parcours clients plus fluides". La Poste indique enfin qu'il existe 2 autres bureaux de poste situés non loin de la place d'Arc à Orléans, qui acceptent eux l'ensemble des moyens de paiement : place de Gaulle et place Dunois.