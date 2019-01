La Poste réclame 270.000 € à la ville de Saint-Maurice pour des locaux cédés 1 franc symbolique en 1994

Saint-Maurice, France

Le maire de cette ville de 15.000 habitants est "en colère" contre La Poste. Le bureau de 80 m² installé quartier Monfgolfier est fermé depuis le samedi 12 janvier. Igor Sémo a donc demandé la restitution de ce local à l'entreprise publique autonome qui a répondu qu'elle ne pouvait le rétrocéder qu'au prix de la valeur du marché : 270. 000 €. Pourtant, rappel l'élu : "en 1994,nous avions proposé une mise à disposition mais La Poste avait insisté en disant qu'elle ne pourrait ouvrir ce bureau qu'à la condition que la ville ne lui cède pour un franc symbolique".

Une médiathèque à la place du bureau de Poste

"On ne peut pas demander aux habitants de Saint-Maurice de faire un effort financier de 270.000 € pour un bien que nous avons cédé à la demande de La Poste pour un franc. En plus,on leur a fait économiser 900.000 € de loyer sur cette période" explique Igor Sémo. "Nous avons dit à La Poste qu'à partir du moment où ils arrêtaient l'activité postale, il était normal de restituer ce lieu, d'autant que nous avons un projet de service publique , une médiathèque, mais La Poste refuse toujours et souhaite vendre le bien au prix du marché, ce que nous ne pouvons pas accepter". Pour justifier son refus, l'entreprise publique autonome a expliqué que restituer ses locaux serait un abus de bien social. Pour Igor Sémo, "ils ont avancé ce soit-disant argument qui ne tient pas la route puisque nous avons une étude juridique qui le démontre : on est hors sujet".

La Poste propose une location gratuite pendant 5 ans : un "piège" pour le maire

La Poste a donc fait une proposition : elle reste propriétaire mais pendant 5 ans, elle loue son local gratuitement. La Poste explique à France Bleu Paris que "Poste Immo va rester propriétaire du local situé 3 rue Fragonard à Saint-Maurice. Nous avons proposé au maire de mettre en place une mise à disposition gratuite dans le cadre d’un bail de 5 ans. Le contrat de location est en cours de discussion avec le maire avec une volonté commune, à terme, de trouver une solution comptablement acceptable pour les 2 parties". Sauf que, au bout des ces 5 ans, la ville aura deux solutions : soit renoncer et fermer la médiathèque, soit, "on sera obligé d'acheter à la valeur du marché alors même que le bien aura vu sa valeur augmenter puisque nous aurons fait des travaux de modernisation et d'embellissement pour la médiathèque. Donc, en fait, c'est un piège et c'est vraiment pas le bon état d'esprit qu'il faut avoir de la part d'une grande entreprise qui a des missions de services publics". Le maire de Saint-Maurice a donc remis en main propre une lettre au Président la République lors du congrès des maires de France, c'est désormais le Préfet du Val-de-Marne qui est chargé de ce dossier.