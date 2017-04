La Poste recrute 160 facteurs en Pays de Savoie

La Poste a besoin de facteurs ! Trois mille emplois sont à pourvoir d’ici la fin de l’année en France dont 30 en Savoie et 130 en Haute-Savoie.

Cette vague (importante) de recrutement à La Poste s’inscrit dans le cadre de "l’Accord social national sur les conditions de travail et les métiers des facteurs et de leurs encadrants" signé avec les syndicats. Il prévoit 3 000 embauches de facteurs en 2017 "afin de venir renforcer les équipes là où des besoins supplémentaires sont nécessaires" précise la direction de La Poste dans un communiqué.

En Pays de Savoie, le nombre d’embauches a été fixé à 160 dont 30 postes à pourvoir en Savoie et 130 en Haute-Savoie. "Nous avons déjà intégré une soixantaine de personnes qui travaillaient déjà chez nous en CDD ou en alternance", indique la directrice adjointe de La Poste pour l’Isère et les Pays de Savoie. "Il nous reste une centaine d’emplois, poursuit Caroline Vaglio. Nous privilégierons les CDD qui ont déjà une expérience mais comme nous avons des difficultés de recrutement sur le Léman, le Chablais, le Mont-Blanc et la Tarantaise, nous sommes ouverts à recruter des personnes n’ayant jamais travaillé à La Poste."

Postier est un métier en pleine évolution (…) avec une grande diversité et qui peut attirer de nombreux candidats." - Caroline Vaglio (directrice adjointe de La Poste pour l’Isère et les Pays de Savoie)

ECOUTEZ Caroline Vaglio, directrice adjointe de La Poste pour l’Isère et les Pays de Savoie. Partager le son sur : Copier

Pour postuler, il faut être majeur et avoir un "grand sens du relationnel". Les facteurs recrutés suivront une formation de 15 jours. Ils travailleront ensuite dans le département où ils ont postulé et seront embauchés au SMIC.