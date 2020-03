La Poste réduit sa mission courrier, 400 facteurs exercent leur droit de retrait dans les Hauts-de-Seine

Le facteur ne passera plus le lundi, mardi et samedi en France. La Poste réduit le nombre de tournée de ses facteurs et factrices pour s’adapter à l’évolution de l’épidémie de coronavirus. L’entreprise explique en effet, dans un communiqué, "respecter les recommandations de la médecine du travail". De même, seuls 1.600 bureaux de poste vont rester ouverts au public "pour limiter le plus possible l’exposition des agents". L’organisation de chaque bureau est adaptée localement avec, par exemple, "des systèmes de rotation des équipes un jour sur deux".

Mais La Poste s’adapte aussi à l’absentéisme important de ses agents depuis la semaine dernière. Car entre les salariés obligés de rester chez eux pour garder les enfants privés d’école et les malades, le groupe doit faire face au droit de retrait exercé par de très nombreux salariés. Ils sont 400 rien que dans les Hauts-de-Seine (plus d'un tiers de l’effectif), soutenus par Gaël Quirante, secrétaire départemental SUD Poste 92. "Pendant plus d’une semaine après le début de l’épidémie en France, _nous sommes restés sans gel hydroalcoolique, sans masques, sans gant_", explique le syndicaliste. "A Nanterre, l’entreprise n’a pas été capable de fournir des doses individuelles de gel hydroalcoolique, se souvient Gaël Quirante, ce sont des managers qui sont allés acheter des bouteilles de jus de fruit pour les vider et les remplir de gel hydroalcoolique."

"Et la direction n’a reconnu que la semaine dernière, mais 10 jours trop tard, que _le courrier, les colis, les papiers que les facteurs manipulent, que les agents trient dans les centres de tri, sont vecteurs du virus_", déplore encore le représentant syndical.

Les services à la personne sont maintenus

Le groupe La Poste s’adapte donc et réorganise ses missions. Moins de courrier donc, mais les services de proximité sont maintenu, prévient la direction : portage de repas aux seniors, le portage de médicaments, portage de produits nécessaires aux personnels soignants. Ces services seront assurés par des agents dédiés, travaillant également à temps partiel sur leur cycle de travail.

Enfin, dans les bureaux ouverts, La Poste rappelle que les déplacements ne doivent être faits que s’ils sont strictement nécessaires. De nombreuses opérations peuvent ainsi être faites à distance. Les clients peuvent être accompagnés par téléphone ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale.