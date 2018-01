Montpellier, France

La Poste Rondelet de Montpellier est fermée au public , pour les opérations courantes , à compter de ce lundi jusqu'au 17 avril inclus . Trois mois de travaux pour réaménager , moderniser l' Espace client de 800 m2 . La Poste Rondelet est le plus gros bureau de la ville qui accueille entre 900 et 1000 clients par jour . C 'est le dernier bureau de poste de Montpellier qu'il restait a rénover .

Il n'y aura plus de ligne de guichets mais des îlots, six îlots polyvalents où les clients pourront réaliser toutes leurs opérations (de l'envoi de lettre au retrait d'argent ), accompagnés ou non par un agent . Des agents équipés de tablette numérique et donc plus bloqués derrière leur bureau .. "Objectif meilleur accueil , accompagnement individualisé pour ceux qui en ont besoin et donc normalement gain de temps", justifie Olivier Clergue, le directeur général de la Poste Rondelet .

Pendant les travaux , du 22 janvier au 17 avril :

- les envois ou retraits de lettres ou plis recommandés ( avec avis ) se feront encore a la Poste Rondelet mais à l' espace Pro situé à gauche du bâtiment ..( ce sera fléché)

- le conseil bancaire sera également assuré sur place dans un espace à droite du bâtiment

- pour toutes les autres opérations, il faudra aller dans les autres bureaux de Montpellier les plus proches Montpellier Comédie , Montpellier préfecture, Montpellier Antigone ou Montpellier Mas Drevon ..

Réouverture de la Poste Rondelet le mercredi 18 avril .