Le Territoire de Belfort n'échappe pas à la restructuration de la Poste

Belfort, France

Face au déclin de la distribution de courrier, (environ 7 à 8% en moins chaque année selon la direction) la Poste se restructure et le Territoire de Belfort n'y échappe pas. Deux bureaux de poste vont fermer dans les deux prochains mois.

Fermeture des bureaux des Glacis et de Brisach

Le 4 février, le bureau de poste des Glacis, avenue de la Laurencie sera transformé en relais postal. Il sera transféré à la Maison de quartier des Glacis, à quelques mètres. Les usagers pourront toujours envoyer et réceptionner leur courrier et leur colis ou acheter des timbres. Mais ils ne pourront plus effectuer d'opérations bancaires sur place, ils devront se rendre dans le centre-ville à la Poste du Théâtre.

Un mois après les Glacis, en mars, une autre fermeture est annoncée. Le bureau de poste de Brisach en vieille ville sera, lui aussi, transféré à l'office du tourisme sous forme de relais.

Baisse de 50% des distributions en 10 ans à la Poste

Depuis plusieurs années, la Poste est en pleine restructuration : les départs en retraite ne sont pas remplacés, le métier de facteur se diversifie (les facteurs font aussi de la visite à domicile chez les personnes âgées). Une transformation, liée au déclin du courrier comme l'explique Alexandra Broihier, déléguée départementale du groupe la Poste dans le Territoire de Belfort : "En 2009, la Poste distribuait vingt milliards d'objets par an, les projections d'ici 2020, on sera à neuf milliards. Il y a presque 50% de baisse en dix ans."

Pour certains syndicats, cette restructuration témoigne d'une dégradation du service public. Philippe Hograindleur de la CGT PTT à Héricourt, facteur à la retraite : "On est dans une démarche aujourd'hui, de privatisation de tout ce qui est rentable. Brisach et les Glacis c'est un peu la continuité de la disparition de la Poste. On ne veut plus payer du personnel dans les petits bureaux" déclare-t-il.

220 000 euros pour la rénovation du bureau de Delle

Pourtant la Poste dit vouloir continuer à investir. À Delle, par exemple, l'agence est fermée depuis le 11 janvier pour rénovation. Un budget de 220 000 euros est consacré aux travaux. L'espace sera complètement repensé selon Alexandra Broihier : "Il y aura une offre d'automates pour déposer de l'argent ou du courrier. Il y aura le choix entre le guichet ou faire ses démarches en autonomie plus rapidement" souligne-t-elle.

Le bureau de Poste de Delle est le deuxième bureau le plus important du département en terme de trafic, avec environ 200 personnes qui passent chaque jour. Il doit rouvrir fin février.