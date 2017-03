La Poste Touraine Berry veut mieux lutter contre les incivilités

L'an dernier, 228 incivilités ont été signalées dans les bureaux de poste de l'Indre-et-Loire. C'est pour faire évoluer ces comportements que la Poste Touraine Berry a lancé ce lundi sa première semaine du respect dans tous les bureaux du département.

La Poste serait un endroit où les clients auraient l'habitude de s'énerver, et où certains basculeraient parfois dans l'incivilité ! L'an dernier, 228 incivilités ont ainsi été signalées dans les bureaux de poste de l'Indre-et-Loire. Face à cela, la Poste Touraine Berry a donc lancé ce lundi sa première semaine du respect dans tous les bureaux du département, et aussi dans ceux du Cher et de l'Indre.

Ce lundi par exemple, au bureau de poste Béranger à Tours, un caricaturiste est venu sensibiliser les clients au thème des incivilités. Il a discuté avec les usagers de cette semaine du respect tout en faisant leur portrait. Fris sera d'ailleurs ce mardi à la Poste de Tours Fontaine puis à la Poste de Tours Les Halles.

Les incivilités peuvent aller de l'insulte à l'agression physique. Elles sont désormais toutes recensées par les agents, leurs causes sont donc elles aussi identifiées. Jean-Valéry Pointeau est le directeur du bureau de poste Béranger à Tours. Pour lui, l'une des principales sources de tension, c'est quand on demande à un client venant chercher un recommandé une pièce d'identité.

"Le client s'énerve. Il a parfois oublié sa pièce d'identité. Il a parfois perdu sa pièce d'identité. Et il veut évidemment récupérer son objet" - Jean-Valéry Pointeau

Face à ces incivilités, la Poste forme donc ses agents pour qu'ils sachent comment répondre à telle situation avant qu'elle ne dérape. D'ici la fin de l'année, tous les chargés de clientèle d'Indre-et-Loire auront ainsi été formés sur la prévention des incivilités.

Les incivilités sont plus fréquentes dans les bureaux de poste urbains, en raison du flux de clients plus important et de l'anonymat de ces clients vis-à-vis des agents de la Poste. 11 000 clients fréquentent tous les jours les bureaux de poste d'Indre-et-Loire.