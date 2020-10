La Poste : une manifestation avant le conseil municipal de Renazé

À l'occasion du conseil municipal de Renazé ce mardi soir, le Collectif Mayennais de Défense et de Développement des Services Publics, appelle à manifester devant la salle de l'Entracte à 19h30. En cause : le projet de réduction des horaires du bureau de La Poste dans la commune. Celui-ci n'ouvrirait plus que les matins du mardi au samedi, alors que jusque-là, le bureau était ouvert toute la journée du mardi au vendredi et le samedi matin.

Ce projet de réduction d'horaires est présenté ce mardi au conseil municipal de Renazé. Pour le collectif "les élus locaux ont tout lieu de refuser cette décision unilatérale des dirigeants du groupe La Poste" et réclame le maintien pure et simple des heures d'ouvertures actuelles. Une pétition a déjà recueilli 105 signatures.