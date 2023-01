La Poste va commencer à supprimer les tournées quotidiennes des facteurs

Les facteurs n'auront plus forcément la même tournée tous les jours.

La Poste va lancer à partir du mois de mars 68 expérimentations dans toute la France afin de réorganiser les tournées de distribution de courrier, ont appris ce vendredi nos confrères de la radio franceinfo, de sources concordantes. Il sera notamment expérimenté la suppression de la tournée quotidienne.

ⓘ Publicité

La tournée du jour ne ressemblera pas à celle du lendemain

Au sein de ces 68 expérimentations, à partir du mois de mars, les facteurs auront une tournée définie un jour, puis une autre tournée le lendemain. Seuls les courriers urgents, comme les colis, la presse ou les recommandés, seront distribués quotidiennement.

"Les usagers ne verront plus quotidiennement leurs facteurs", dénonce auprès de franceinfo Ludovic Jeanneau, délégué Sud-PTT.

Ces expérimentations auront lieu dans des villes comme Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), Orthez (Pyrénées-Atlantiques), ou encore dans les environs d'Amiens, Bordeaux ou Pau, en milieu rural et urbain.

Selon les syndicats, ces expérimentations serviront, à terme, à réduire le nombre de facteurs.

Pour La Poste, il s'agit de "s'adapter"

La Poste dément cette volonté et met en avant l'évolution du métier. "Nous livrions en 2008 plus de 18 milliards de lettres, nous n'en livrons plus que 7 milliards en 2022. Les expérimentations ont pour objet de nous adapter au mieux à ces évolutions sur le terrain", explique à franceinfo Yves Xémard, directeur général adjoint de la branche services-courrier-colis au sein de l'entreprise.

Sur la période 2008-2022, le nombre de courriers urgents a été divisé par 14. C'est d'ailleurs pour cette raison que La Poste vient de supprimer le timbre rouge ce 1er janvier 2023 .