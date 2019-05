La Poste va recruter 90 facteurs en Normandie pour répondre au nouveau rôle du métier

Alors que la Poste lance une campagne de recrutement de 90 postiers dans la région Normandie, zoom sur ce métier de facteur, qui devient de plus en plus prestataire de services de proximité à la population.

Rouen, France

Moins de courrier, mais davantage de proximité. C'est en substance le principe du service Cohesio rendu par les 90.000 facteurs partout en France. La Poste lance d'ailleurs une campagne de recrutement en Normandie. 90 postes sont à pourvoir dans les prochains mois.

Un métier de postier qui n'a plus rien à voir avec ce qui faisait il y a encore une décennie. Les postiers voient leurs missions évoluer radicalement, c'est la conséquence principalement de la chute du courrier classique. L'enjeu : tirer parti de la relation historique de confiance nouée par ses employés avec les usagers qu'ils côtoient six jours sur sept sur le terrain.

La visite à des personnes âgées

C'est ainsi que David, facteur âgé 47 ans a le même rituel depuis deux ans. En plus de sa tournée, le jeudi matin, il se rend au domicile d'un client à Quevillon. "Je passe 15 minutes avec lui, explique le postier. On parle de ce qu'il a regardé à la télévision, je lui demande comment il va et s'il a reçu de la visite." Pour le senior de 90 ans "ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un et de pouvoir discuté de tout".

19,90 euros mensuel pour ce dispositif dont le nom est Cohésio. À la clé, une visite hebdomadaire. Gilbert est également équipe d'une montre, un bracelet de téléassistance. De quoi rassurer Josiane, la fille de Gilbert. "C'est une sécurité pour nous. La dernière fois par exemple mon père a pleuré, le facteur nous a appelé. Il lui confie des choses qu'ils ne nous dit à nous", raconte sa fille.

"Une responsabilité"

En Seine-Maritime, les facteurs assurent actuellement 130 services à domicile, comme celui-ci. Relever des compteurs électriques, aller chercher des médicaments avec une ordonnance, apporter des livres d'une médiathèque, collecter des papiers de bureaux pour qu'ils soient ensuite recyclés, etc. Voilà le genre de missions qu'ont les postiers désormais.

"C'est une responsabilité pour nous c'est sûr, nuance David, on a un peu plus de pression du coup, mais c'est aussi quelque chose de valorisant parce qu'on touche à de l'aide à la personne", finit part conclure le facteur, qui en 23 ans de carrière a vu évoluer le métier en profondeur.